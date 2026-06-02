台中興中街大火釀6死6傷 女房東喊冤二審仍判7年

台中興中街一處出租套房，2022年發生大火造成6死6傷慘劇，台中高分院今天宣判，莊姓女房東部分駁回，維持一審7年刑期。（資料照）

台中市興中街一處出租套房，2022年發生大火造成6死6傷慘劇，檢警調查房客鄭明光因養羊且欠租而被莊姓女房東責罵，一氣之下縱火洩憤，莊女則因屋內堆滿雜物阻礙逃生，一審被判刑7年，另鄭男被判處無期徒刑，上訴二審審理時，莊女喊冤認為鄭男才是罪魁禍首，希望判她無罪，台中高分院今天宣判，莊女部分駁回，仍維持7年刑期；鄭男則因目前安置，申請停止審判由最高法院審理中，尚未宣判。

起訴書與判決書指出，台中市莊姓女房東，2021年購入興中街1棟民宅，擅自加蓋並隔成43間套房出租，並於逃生通道堆置雜物，房客鄭明光積欠房租，又於房內養一頭羊，糞尿臭味惹惱莊婦，要求鄭男搬走，鄭男不滿於2022年3月6日縱火報復，釀成6死6傷的慘劇。

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全案上訴台中高分院，開庭審理時莊姓女房東辯稱現場雜物不是她堆積，是一名回收業者把雜物堆積在一樓，案發後卻把責任都推到她身上，強調因鄭男縱火才會造成6個人喪命，鄭男才是罪魁禍首與她無關。

莊女表示，案發後受審至今，所有的房產都被拍賣，自己已經一無所有，只剩命一條，並質疑案發後才進行採證，現場已經都被破壞，向法官表示自己是冤枉的，希望能判她無罪。

台中高分院審結今天宣判，莊姓女房東部分判決駁回，仍維持一審7年刑期。

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