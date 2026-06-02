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    首頁 > 社會

    休閒漁船失去動力 1人1犬海上漂流 澎湖海巡隊馳援

    2026/06/02 10:43 記者劉禹慶／澎湖報導
    休閒漁船在海面上失去動力，1人1犬漂流待援。（澎湖海巡隊提供）

    休閒漁船在海面上失去動力，1人1犬漂流待援。（澎湖海巡隊提供）

    海巡署第十三巡防區指揮部，今（2）日凌晨2時分接獲報案，位於湖西大菓葉東0.2浬，有一艘動力船筏休閒漁船，船上1名船員及1隻寵物犬，因失去動力在暗夜不見五指的海上漂流，情況相當危急，第十三巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊立即派艇救援。

    第八（澎湖）海巡隊接獲通報後，第一時間調派線上PP-10066 艇前往協處，透過巡防艇上雷達協尋，才在茫茫大海鎖定目標，並於凌晨3時10分發現休閒漁船，在大菓葉東南0.8浬海域漂流，船上除1名船員外，尚有其寵物犬1隻，1人1犬顯得相當無助，看到搜救巡防艇到來，眼睛才重新光芒，看到獲救的希望。

    巡防艇海巡隊員登船查看，初步了解該船筏因螺旋槳故障無法輸出動力，且距岸過近危及人員安全，有擱淺之虞，經取得船長同意後，立即實施緊急拖帶，並先行將船長及其寵物犬先安置於巡防艇，確保人員作業安全，最終於凌晨5時5分，始將休閒漁船安全拖帶進馬公港檢修。

    海巡署金馬澎分署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，以確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將立即前往處理，以維護民眾生命財產安全，在海上維持鎮靜，不要驚慌等待救援。

    1人1犬獲救後先安置在巡防艇上，漁船則拖帶入港。（澎湖海巡隊提供）

    1人1犬獲救後先安置在巡防艇上，漁船則拖帶入港。（澎湖海巡隊提供）

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