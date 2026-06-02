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    首頁 > 社會

    收驚要女子脫光觸碰胸部 道士涉強制猥褻起訴

    2026/06/02 10:48 記者王定傳／ 新北報導
    張姓道士涉嫌以「徹底淨身」為由，要求一名前來收驚的女子脫光，把手伸進背心內觸碰胸部，甚至還企圖脫掉被害者的牛仔短褲。（情境照）

    張姓道士涉嫌以「徹底淨身」為由，要求一名前來收驚的女子脫光，把手伸進背心內觸碰胸部，甚至還企圖脫掉被害者的牛仔短褲。（情境照）

    新北市泰山區張姓道士，2025年間涉嫌以「徹底淨身」為由，要求一名前來收驚的女子脫光，把手伸進背心內觸碰胸部，甚至還企圖脫掉被害者的牛仔短褲，新北地檢署依強制猥褻及強制未遂罪嫌起訴張男。

    檢警調查，2025年4月27日晚間11時30分左右，被害者因身體不適前往張男的宮廟收驚，怎料，張男竟涉嫌以「徹底淨身」為由，要求被害者脫光光，被害者因心有顧慮僅脫掉上衣，仍穿著背心。

    檢警調查，張男隨後涉嫌以手裹毛巾沾符水方式，為被害者進行淨身儀式，擦拭頭部、脖子、肩膀、手臂等，並趁隙把手伸進背心內觸碰胸部，之後還企圖脫掉被害者的牛仔短褲，被害者嚇傻離開後報警提告。

    張男否認犯行，辯稱都有經過女子同意，但被害者指證歷歷，事後亦傳訊質問張男：「我明明就說大致上清四肢就好，為什麼還要拉開我的背心把手伸進去擦拭並且碰到點，事後還試圖拉開我的褲子 」；張男則回以：「我只是想要清淨您的腰部，我想說可以淨的地方就盡力做...其實您的褲子很緊，我也不會擦到多裡面，只是想說腰部多擦一點點而已」，被害者再追問上半部呢？張男回說：「我當時有問你可以擦嗎？你點頭我才幫您的」、「可能我誤會了不好意思」。檢方調查後依強制猥褻及強制未遂罪嫌起訴張男。

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