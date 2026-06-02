爆胎釀台64線五股路段管制近6小時 肇事聯結車載貨超長法辦開罰

林姓男子1日駕駛聯結車，滿載H型鋼途經台64線五股路段，爆胎自撞，導致後方嚴重回堵五公里，警方認定超長，今天依公共危險送辦，祭出三張罰單。（記者吳仁捷翻攝）

台64線快速道路西向路段1日下午傳出車禍，一輛載運整車H型鋼的聯結車，在台64線10.7K往八里方向的五股路段，因自撞車禍，造成後方回堵五公里，警方管制江子翠等4個匝道達近6小時，提醒用路人改道，警方事後追查，發現林姓駕駛裝載貨物超超長近9公尺、且未請領臨時通行證、也未懸掛紅旗等危險標誌，依公共危險罪嫌送辦，也依違反道交條例開罰，共開出3張，共5萬4000元罰單警惕。

新北市110於1日下午5時許獲報，五股區台64線10.7K往八里方向發生聯結車車禍，適逢下班尖峰時段，警方封閉台64線往八里方向各匝道處，引導民眾改道，通知拖吊車到場協助；因聯結車哲甘蔗故障，需移置車上數十噸重的鋼筋，警方從事發後下午5時，一路管制西向江子翠起，四個匝道，回堵最長達5公里，更管制到晚間10時50分，路況解除才解除管制。

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警方在交通公司移置肇事車的鋼筋時，發現裝載貨物過長，車斗長15點1公尺，但貨物卻長達24公尺，超長8.9公尺，且未申請通行證、未懸掛危險標誌警告後車，依法開罰。

肇事的林姓司機辯稱，當時從林口工廠，走國道要到八里，未料途中發生車禍，吃上官司及罰單。

林姓男子1日駕駛聯結車，滿載H型鋼途經台64線五股路段，爆胎自撞，導致後方嚴重回堵五公里，警方認定超長，今天依公共危險送辦，祭出三張罰單。（記者吳仁捷翻攝）

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