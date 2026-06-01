南澳神秘沙灘又出事 宜縣府說話了

南澳神秘沙灘具有一定危險性，昨天傳出7輛車25人受困，幸平安脫險。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣南澳神秘沙灘2018年曾發生沙灘車遊客遭長浪捲走釀成5死意外，縣府當年曾封閉禁止水域遊憩活動，直至2024年3月才解禁；而今又傳出遊客露營意外，縣府表示，神秘沙灘海岸特殊地形及風浪型態具有高度風險，將建議土地權管單位林保署與國產署立告示牌，請遊客注意露營安全及是否違反法令行為。

2018年沙灘車遊客發生意外後，縣府一度全面禁止南澳地區沿海的水域遊憩活動，2023年12月，衝浪客拿著浪板走在神秘沙灘聯外道路被檢舉盤查，引發網路熱議，5000多名網友發文聲援，多名玩家集結沙灘下水衝浪抗議，爭取海域遊憩活動全面開放，最終於2024年3月解禁，不過沙灘車因是營利行為還是禁止進入。

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昨天神秘沙灘海水漲潮，有7輛車25名露營遊客受困，所幸全數脫困；不料，晚間另有一對男女到海蝕洞露營被沖到海上，1獲救1失蹤，再次發生憾事。

此次發生意外的是非沙灘車進入沙灘以及遊客露營行為；縣府表示，縣府主管的是水域遊憩，沙灘管理應回歸土地權屬單位管轄，沙灘上行為是否違反規定？應由土地權管單位判定並處罰，有關非沙灘車之其他車輛進入或露營行為，工旅處今天將洽縣府消防局取得遊客資訊，再函請土地權管單位林保署及國產署研處。

縣府提出兩點建議，1、建議土地權管單位，於南澳沙灘海蝕洞週邊適度地點豎立告示牌，提醒遊客南澳沙灘海岸特殊地形及風浪型態的高度風險，應注意自身安全及違反法令行為罰則。2.建議土地權管單位研議，如判定其他車輛進入沙灘或進行露營行為違反法令規定，應予以相應處罰。

未料昨晚又有兩名露營遊客被捲入海中，1獲救1失蹤。（宜蘭縣消防局提供）

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