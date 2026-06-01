為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南澳神秘沙灘又出事 宜縣府說話了

    2026/06/01 10:03 記者游明金／宜蘭報導
    南澳神秘沙灘具有一定危險性，昨天傳出7輛車25人受困，幸平安脫險。（宜蘭縣消防局提供）

    南澳神秘沙灘具有一定危險性，昨天傳出7輛車25人受困，幸平安脫險。（宜蘭縣消防局提供）

    宜蘭縣南澳神秘沙灘2018年曾發生沙灘車遊客遭長浪捲走釀成5死意外，縣府當年曾封閉禁止水域遊憩活動，直至2024年3月才解禁；而今又傳出遊客露營意外，縣府表示，神秘沙灘海岸特殊地形及風浪型態具有高度風險，將建議土地權管單位林保署與國產署立告示牌，請遊客注意露營安全及是否違反法令行為。

    2018年沙灘車遊客發生意外後，縣府一度全面禁止南澳地區沿海的水域遊憩活動，2023年12月，衝浪客拿著浪板走在神秘沙灘聯外道路被檢舉盤查，引發網路熱議，5000多名網友發文聲援，多名玩家集結沙灘下水衝浪抗議，爭取海域遊憩活動全面開放，最終於2024年3月解禁，不過沙灘車因是營利行為還是禁止進入。

    昨天神秘沙灘海水漲潮，有7輛車25名露營遊客受困，所幸全數脫困；不料，晚間另有一對男女到海蝕洞露營被沖到海上，1獲救1失蹤，再次發生憾事。

    此次發生意外的是非沙灘車進入沙灘以及遊客露營行為；縣府表示，縣府主管的是水域遊憩，沙灘管理應回歸土地權屬單位管轄，沙灘上行為是否違反規定？應由土地權管單位判定並處罰，有關非沙灘車之其他車輛進入或露營行為，工旅處今天將洽縣府消防局取得遊客資訊，再函請土地權管單位林保署及國產署研處。

    縣府提出兩點建議，1、建議土地權管單位，於南澳沙灘海蝕洞週邊適度地點豎立告示牌，提醒遊客南澳沙灘海岸特殊地形及風浪型態的高度風險，應注意自身安全及違反法令行為罰則。2.建議土地權管單位研議，如判定其他車輛進入沙灘或進行露營行為違反法令規定，應予以相應處罰。

    未料昨晚又有兩名露營遊客被捲入海中，1獲救1失蹤。（宜蘭縣消防局提供）

    未料昨晚又有兩名露營遊客被捲入海中，1獲救1失蹤。（宜蘭縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播