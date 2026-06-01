死道友不死貧道？ 毒駕犯被攔衝撞警拋下毒友仍被逮

曾男駕駛歐系進口車衝撞員警。（警方提供）

屏東縣潮州鎮日前爆發一起毒駕案，曾姓嫌犯為躲避警方追緝，竟然是直接衝撞警方致傷後逃逸，還丟下與他同伙的湯姓男子，不過法網恢恢，警方火速逮捕到曾姓嫌犯。

政府警察局潮州分局持續強化毒駕攔查取締專案，全力掃蕩「喪屍煙彈」，以維護用路人安全加強巡邏，員警於5月28日深夜1時許，巡經潮州鎮榮田路段時，發現31歲曾姓男子駕駛自小客車與31歲湯姓男子騎乘普通重型機車逆向併停於道路上，警方上前示意熄火受檢。

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未料曾男見到警方上前，竟突然駕車朝執勤員警方向衝撞後逃逸，造成員警雙腳挫傷。

湯姓男子見狀欲騎乘機車逃逸之際，負傷的員警強忍傷勢，立刻再喝令湯男停車受檢，於盤查過程中發現湯男神情恍惚、舉止異常，經以毒品唾液快篩試劑檢測，呈現第二級、第三級毒品陽性反應。

警方強調，曾男衝撞員警部分，警方也迅速循線將其查緝到案，經實施毒品唾液快篩檢測後，呈現第三級毒品陽性反應，2名犯嫌分別依公共危險罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，其中曾姓犯嫌經檢察官聲請羈押獲准，展現警方打擊毒駕犯罪決心。

潮州分局長黃世德強調，毒品會嚴重影響駕駛人的判斷能力、反應速度及車輛操控能力，毒駕行為猶如在道路上埋下不定時炸彈，對所有用路人生命安全造成重大威脅。警方將持續強化查緝與取締作為，秉持「毒駕零容忍」原則嚴正執法，絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同維護安全的交通環境。

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曾男毒品快篩呈陽性反應。（警方提供）

警方機車遭曾男衝撞倒地。（警方提供）

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