鯉魚山下飛石砸人 社會處新建樂齡大遊成遊民格鬥場

地上血跡已乾。（民眾提供）

台東市深夜爆發遊民酒後衝突，兩名遊民在鯉魚山下，疑似酒醉爆發口角，其中一名蔣姓男子持石塊，飛奔加速砸石，砸倒另名劉姓男子，現場雖留下大灘血跡，但劉男幸無大礙，依民眾拍下衝突過程，警方也隨即找到人，依社違法送辦。

民眾拍下的畫面中，可以看到在台東市鯉魚山下，還在施工的社會處樂齡大樓下，2、3位遊民酒後爆發口角叫囂，隨後穿白背心的蔣男，隨後手持石塊加速，衝向另一頭的劉男，劉男拿三角椎反擊，卻沒有丟中，反而被石塊擊中頭部，當場倒地。

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事後所有遊民、圍觀群眾一哄而散，消防局接獲報案，後送劉男，只是頭部和身上有挫傷流血，沒有生命危險也不願提傷害告訴，不過，隔500公尺遠的台東分局也隨後找到蔣姓男子，偵訊後依違反社違法送辦。

發生衝突的樂齡大樓目前還未完工，在進行最後的裝潢工程，不過，大樓前廣場留有深夜衝突後的血跡，週邊更是丟滿遊民遺棄的垃圾和空酒瓶，及一些隨身烹煮器具和棉被，堆置在角落。

大樓施工人員說，每天入夜後這裡都會聚集7、8名遊民，直到清晨離去，整晚喝酒喧嘩，把大樓底下空間當成住所，每天他們清了又清，又趕不走，真的很無奈。

其實附近幾十公尺就是市區景點「鐵花新聚落」，聚落原為台鐵舊員工宿舍的日式建築，10多年前就是遊民數把火、燒了約3天「燒出新聚落」，附近也曾發生遊民鬥毆死亡，但隨著附近動工，遊民都遷往可遮風避雨又少人的工地。

蔣男呈投擲狀，率先出手。（民眾提供）

大石飛出砸到，劉男手中三角錐才丟到一半。（民眾提供）

劉男倒地，正要丟出的三角錐失準，從蔣男身邊過。（民眾提供）

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