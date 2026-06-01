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    大公開！彰化縣警局公布22名毒、酒駕無碼高清照

    2026/06/01 10:02 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局公布22名毒、酒駕無碼高清照。（警方提供）

    彰化縣警局公布22名毒、酒駕無碼高清照。（警方提供）

    大公開！彰化縣5月至今發生毒駕造成的4死多傷重大事故，嚴重危害社會安全，彰化縣警局今天（1日）公布22名毒駕、酒駕累犯的姓名及照片，縣警局並強調，唾液毒品快篩陽性汽車駕駛最高罰12萬元（機車最高9萬元），當場扣車扣牌並吊扣駕照。快篩陽性或拒測且客觀足認不能安全駕駛當場逮捕移送地檢署，並建請羈押；毒、酒駕形同路上隨機炸彈，嚴重危害公眾安全，莫讓悲劇再次發生。

    彰化縣警局指出，警政署修正函頒「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，對於快篩陽性或駕駛人拒測但有客觀情狀足認不能安全駕駛時，當下即依違反道路交通管理處罰條例第35條舉發並移置保管車輛，並以現行犯逮捕。經統計，彰化縣警察局今年1月1日至5月31日共取締毒駕330件，酒駕1123件。平均1天取締毒駕2件，酒駕則是平均1天取締逾7件。

    縣警局強調，毒駕10年內累犯加重處罰，第2次最高罰12萬元、吊銷駕照3年；第3次以上依前次金額再加罰9萬元（無上限）並依法公開累犯姓名、照片及違規事實，希望藉由資訊公開，發揮社會制裁力量及嚇阻效果。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    彰化縣警局公布22名毒、酒駕無碼高清照。（警方提供）

    彰化縣警局公布22名毒、酒駕無碼高清照。（警方提供）

    彰化縣警局5個月來共取締毒駕330件，酒駕1123件。（警方提供）

    彰化縣警局5個月來共取締毒駕330件，酒駕1123件。（警方提供）

    彰化縣警局全面取締毒駕、酒駕。（警方提供）

    彰化縣警局全面取締毒駕、酒駕。（警方提供）

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