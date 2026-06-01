防颱準備好 彰化縣11間賣場6/1~8/31設防災專區

彰化多家賣場設「防災專區」，有防災用品及乾糧供民眾備齊，讓防災準備更全面。（消防局提供）

颱風季節將近，彰化縣消防局連日來走訪在地的家樂福、振宇五金及小北百貨公司等賣場業者，獲得業者支持，將在全縣該這些業者的11間門市，從6月1日起至8月31日設置「防災專區」，備有多樣防災用品及乾糧供民眾一次備齊，讓防災準備變得更便捷、更全面。

為提升全民的災害應變能力，彰化縣消防局走訪11間門市的「防災專區」，分別是家樂福彰化市金馬路門市，振宇五金彰化市（2間）、和美鎮、鹿港鎮、員林市、二林鎮共6間門市，以及小北百貨彰化市、員林市、鹿港鎮、伸港鄉共4間門市。

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消防局指出，颱風是台灣常見的氣候現象，每年7至9月更是颱風頻繁侵襲的季節。隨著全球氣候變遷，極端天氣引發的強降雨、淹水及土石流風險大幅增加，往往伴隨大範圍停電、停水、交通中斷等狀況，部分區域甚至可能在短時間內形成「孤島狀態」，導致外部救援物資難以即時抵達。因此，唯有建立「自主防災」觀念，平時在家中儲備好足夠的食物、飲用水及生活必需品，才能在面臨各種突發災害時從容應對，守護家人安全。

消防局提醒，居家物資整備的核心，在於為每位家人（含寵物）準備符合各自需求的「緊急避難包」，並放置於家中大門口或隨手可得之處，且每半年必須定期檢查更新內容物。此外，除了實體賣場，也可以多加利用各大網路電商平台的「防災專區」進行線上選購。一起做好居家防颱準備，保護全家平安，避免颱風侵害。

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