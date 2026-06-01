高雄男想挽回台中女友 大遠百樓梯間、電梯前強吻、猥褻下場慘

情境照

高雄男子阿明（化名），去年5月接到女友小芬（化名）傳來的分手訊息，當天立刻騎車北上到台中想挽回，不料兩人相約在大遠百百貨公司碰面，阿明卻在逃生梯間、電梯前，強吻、襲胸、隔著褲子撫摸下體，騎車載小芬返家，又在超商前強吻、隔著衣物撫摸下體強制猥褻，小芬當場報警提告，台中地院審理時阿明坦承犯行，因小芬不願和解，2次強制猥褻、1次性騷擾，共判處7月徒刑。

判決指出，阿明（化名）和小芬（化名）是男女朋友，2025年5月28日早上9點多，小芬傳訊息向阿明提出分手，阿明看到後想挽回，立刻騎機車從高雄北上到台中，兩人當晚相約在大遠百百貨公司，急欲挽回的阿明先在當晚6點時，在10樓客服中心逃生梯間內，強吻小芬右頸並隔著褲子徒手撫摸生殖器，強制猥褻得逞。

請繼續往下閱讀...

沒多久又在大遠百12樓電梯間前，趁小芬沒有防備，伸手撫摸其胸部，對其性騷擾。接著晚間10點多，阿明騎車載小芬回家，抵達一間超商前，阿明不顧小芬反對，掐住她脖子後強吻，再隔著衣物徒手撫摸下體，並要求小芬也撫摸他的下體，強制猥褻得逞，小芬不忍報警當場查獲送辦。

台中地院審理時阿明坦承犯行，並有兩人的對話紀錄和百貨公司、超商監視器畫面，小芬並提供脖子被親吻的照片佐證。

台中地院認為，阿明為挽回這段感情，雖特意騎機車自高雄北上台中，但未能正視小芬已不想與他有親密行為，雖表示拒絕，仍為滿足一己情慾犯下此案，審酌阿明無前科，犯後之初否認犯行，最後終知坦承犯行，並有意賠償小芬所受損害，但小芬無意和解，兩次強制猥褻，分別判處6月徒刑，一次性騷擾判處30日拘役，合併執行7月，可易科罰金。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法