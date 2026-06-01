網友見面要保證金？桃園女準備匯6000 超商店員機警報案阻詐

女子險入交友詐騙，她到超商ATM準備匯款時，店員查覺異狀報案攔。（記者鄭淑婷翻攝）

見面還要付保證金？桃園市1名女子險入交友詐騙，所幸她到超商ATM準備匯款時，店員查覺異狀報案攔阻。桃園警察分局表示，上週末接獲轄區民權路某超商店員報案，指稱有民眾疑似遭遇詐騙準備匯款，員警立即趕赴現場了解。

經詢問瞭解，被害人是透過網路交友軟體認識1名網友，雙方聯繫一段時間後，被害人欲與對方見面，對方卻以安排見面為由，要求先支付6000元「見面保證金」，被害人依約前往超商準備匯款時，察覺情況不對，遂與對方聯繫確認，不料竟遭對方言語恐嚇，聲稱若不匯款將對被害人不利。

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超商店員發現被害人神情緊張且疑似遭人以電話操控匯款，立即通報警方到場協助，員警了解案情後，向被害人說明此類案件為常見的「假交友真詐財」詐騙手法，並分析相關案例，成功勸阻其匯款，被害人得知真相後打消匯款念頭，避免財物損失。

警方提醒，網路交友應提高警覺，凡遇對方以見面保證金、手續費、解凍金等名義要求匯款，甚至以恐嚇方式逼迫付款，極有可能是詐騙手法，如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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