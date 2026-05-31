手機被利刃劃數個X！嘉義老師告學生、校方 求償200萬結果揭曉

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義一名老師主張遭學生謾罵、手機被利刃劃損、影響課堂秩序，反遭學生家長提出校園霸凌申訴案件，遭學校記過並留職停薪，憤而提告學生、學校、班級導師，求償共200萬元。嘉義地方法院審理，認為老師主張缺乏具體實據、相關因果關係，對求償請求判決駁回，可上訴。

原告老師主張，曾被某男學生謾罵，2024年4月間，手機螢幕又被利刃劃出數個「X」狀，於是在班上發放問卷，讓學生匿名回答提供線索；回收問卷後，知道該名男學生涉及破壞手機，學生家長反提出校園霸凌申訴，未經警衛許可進入校園擅自錄影，影響其課堂秩序及師生權益；學校召開教師評審委員會、校事會議，違反相關規定，導致其被記過並留職停薪，損害其名譽等。

請繼續往下閱讀...

發實名問卷找凶手 學生被罰站寫悔過書

學生家長抗辯，2023年孩子曾返家提到老師在課堂上言語暗諷、讓孩子心理不適，到學校要會談，老師拒絕溝通；2024年4月老師手機受損，課堂上質問是否是孩子所為，發放實名問卷要全班回答「是否有人劃傷手機」、「是否有線索」等問題，讓孩子承受極大壓力，被責令罰站疾書寫悔過書；到學校旁聽上課，經導師同意且理性配合校方指示，主張老師求償無理。

校方主張，學校調查、會議程序與決議過程及內容都有據，沒有違失，該師自行申請113學年度進修留職停薪，2025年2月提前回職復薪，都依照所請辦理，留職停薪的損害與校方無關。

嘉院審理，據學生問卷回覆，老師主張手機遭學生毀損多為同學間推測或聽聞，老師不否認曾對學生言行口頭或批改時管教，師生相處有矛盾，學生主觀認為老師霸凌並向家長反應，為表達意見自由、正當權利行使；針對學生曾謾罵等內容，原告老師未提出證據、具體說明；對家長、校方、導師的指控，沒有具體說明或其他證據、沒有相關因果關係，求償無理由，判老師敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法