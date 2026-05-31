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    賣1包0.1公克海洛因收1千元 新竹女毒蟲被重判7年10月

    2026/05/31 19:12 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹女毒蟲賣1包0.1公克海洛因收1千元，被新竹地院法官重判7年10月。（記者蔡彰盛攝）

    新竹女毒蟲賣1包0.1公克海洛因收1千元，被新竹地院法官重判7年10月。（記者蔡彰盛攝）

    新竹彭姓女子販賣第一級毒品海洛因給陳男，雖然數量僅一小包重0.1公克且彭女僅收取1千元，但新竹地院法官指出販賣一級毒品罪最低法定刑為「死刑或無期徒刑」，儘管彭女交易數量少獲利微小，但法官酌情減刑後仍重判7年10月。

    法官調查，陳男去年4月22日晚間與彭女聯繫購買海洛因，並相約在新竹市某超商交易。陳男先抵達等候，彭靖女稍晚騎乘電動車至超商旁停車場，先向陳男收取1000元，再返回友人住處取得第一級毒品海洛因（1小包、重量0.1公克），隨即返回將毒品交付給陳男。

    事後彭女搭載陳男回住處時，陳男欲再購買海洛因，彭女另行起意基於販賣第一級毒品犯意，收受陳男所交付購買海洛因價金2000元，然因故未依約交付而未遂。

    法官指出，政府對於毒品查緝嚴格，販賣毒品係重罪，若無利可圖，一般持有毒品者，當不致輕易交付他人，況市面上毒品價格不貲、物稀價昂、亦無公定價格，販賣毒品之人若無任何利益可圖，實無甘冒風險，在與購毒者並非至親之下，未賺取利益即轉售之理，彭女也坦承對外販賣毒品確係為獲得自身利益，因此本案販賣毒品行為確有營利意圖且事證明確。

    法官指出，販賣第一級毒品罪法定刑為「死刑或無期徒刑」，審酌其販賣第一級毒品次數不多、交易數量非鉅、獲利微小，其惡性尚非重大不赦，倘科處最低刑度，仍屬情輕法重，在客觀上足以引起一般同情，而有可堪憫恕之處，因此就其販賣第一級毒品犯行，均減輕其刑。最後法官將彭女依販賣第一級毒品罪判刑7年10月。

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