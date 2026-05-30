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    高雄家暴婦受助脫困 警送物資暖心關懷

    2026/05/30 09:01 記者黃良傑／高雄報導
    高雄家暴婦受助脫困，婦幼隊女警訪視送物資暖心關懷。（民眾提供）

    高雄家暴婦受助脫困，婦幼隊女警訪視送物資暖心關懷。（民眾提供）

    高雄婦人阿春（化名）疑長期受到酒癮丈夫家暴，身心俱疲，雖現已離婚且有保護令限制丈夫遠離，家庭經濟卻也陷入困頓，婦幼警察隊協助相關保護申請，也主動前往住處慰問，並致贈生活物資，傳遞愛心與社會溫情。

    據了解，婦人阿春的丈夫有酒癮等問題，常因細故即遭受暴力與生命安全威脅，她長期受暴，身心承受極大壓力，雖現已離婚且有保護令限制丈夫遠離，家庭經濟卻也陷入困頓。

    阿春獨自照顧扶養3名年幼子女，每日清晨4點需至早餐店打工，再趁空檔回家分別接送孩子上學，日常僅靠低收入補助款及打工維持生計。

    高市婦幼警察隊積極協助保護程序及安全關懷，昨特別準備米、麵、奶粉及保久乳等民生物資前往探視，盼能幫她減輕生活負擔。

    員警溫暖關心她和孩子們的生活狀況，也鼓勵其堅強面對困境並勇敢前行，同時提供相關安全保護策略及社會福利資訊，協助建立後續支持的網絡資源。

    婦幼警察隊隊長王碧玉表示，家庭暴力不僅對被害人身心造成傷害，也容易影響孩童健康成長和認知發展，警方除依法積極介入處理外，希望透過結合社會資源，秉持「關懷弱勢、守護婦幼」的精神，成為民眾最堅強的後盾。

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