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    首頁 > 社會

    心情不好就放火！男子暗夜燒垃圾 差點連宮廟都給燒了

    2026/05/30 07:53 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市陳姓男子日前失戀，在元子宮廟外，以打火機點燃垃圾宣洩情緒，不慎引發火警，被法院裁罰1500元。（記者林嘉東攝）

    基隆市陳姓男子日前失戀，在元子宮廟外，以打火機點燃垃圾宣洩情緒，不慎引發火警，被法院裁罰1500元。（記者林嘉東攝）

    基隆市陳姓男子日前因失戀，深夜跑到基隆市一處宮廟外，以打火機點燃垃圾宣洩情緒；未料，火勢過大無法控制，引來消防隊出動才將火勢撲滅。基隆地院審理後，認定陳男行為危害公共安全，依違反社會秩序維護法，裁罰他台幣1500元。

    陳姓男子今年5月14日凌晨1時53分許，獨自前往基隆市信義區東光路元子宮廟外空地，隨手拿出隨身攜帶的打火機點燃現場垃圾，垃圾被點燃後火勢迅速蔓延，陳無法自行撲滅。基隆市消防局獲報馳援，及時將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。

    案經基隆市警二分局東光派出所調查後，發現這把火是陳男以打火機點燃宮廟外垃圾引發。陳解釋他當時是因為感情失落，才以打火機燒垃圾宣洩情緒，想不到會引燃火勢。警訊後，將他違反社會秩序維護法函送法院裁處。

    法官李辛茹審理認為，陳男以打火機焚燒宮廟外垃圾，緊鄰草叢及宮廟，屬於公眾聚會、遊覽的公共場所。當時火勢過大，若消防隊未及時趕到將火勢撲滅，後果不堪設想，確實有危害公共安全之虞。

    法官審酌，陳男僅因感情失落就任意點火，枉顧周遭公共安全，顯無正當理由，依違反社會秩序維護法「無正當理由於公共場所焚火有危害安全之虞」，裁罰他1500元罰鍰。

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