台東毒駕大掃蕩 2週查獲11件羈押2人

台東警方加強毒駕查緝。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警局自5月15日至5月28日止，計查獲毒駕案11件，因毒駕案聲請羈押並經法院准押計2人。為保障縣民安全、淨化用路環境，杜絕毒品犯罪對治安之危害，自5月24日起辦理毒駕查緝專案，針對聯外重要道路、治安要點周遭部署優勢警力，強力取締毒駕及毒品犯罪，展現「毒駕零容忍」決心。

台東警局表示，毒駕者往往伴隨精神恍惚、判斷力嚴重下降，甚至產生幻覺，危害程度絕不亞於酒後駕車，是道路上的不定時炸彈，為提升執法強度，定期採購及使用唾液毒品快篩試劑，凡在路檢點發現行駛不穩、行為異常或具吸毒徵候之駕駛人，警方將立即實施檢測。

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依據最新修正之刑事訴訟法第101條之1規定，毒駕等公共危險犯罪已正式納入得聲請羈押之範圍，警政署亦修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，針對具毒駕徵候之駕駛人，如經唾液毒品快篩試劑檢測呈現陽性反應，或拒絕接受唾液檢測，員警依客觀情狀判斷已達「不能安全駕駛程度」，即可依刑事訴訟法第88條規定，當場以現行犯或準現行犯逮捕，及時降低毒駕對公共安全造成的威脅。

台東縣警察局呼籲民眾，吸食毒品後駕車之犯罪行為，嚴重威脅無辜用路人的生命安全，造成無數家庭的破滅及財產損害，警方將以強力執法遏止僥倖心態，持續辦理不定期路檢勤務，並對毒品犯罪溯源追查，同時呼籲民眾發現疑似吸食毒品、販毒或毒駕情事，立即向警方報案檢舉，共同打造安全無毒的家園。

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