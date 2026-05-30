新屋漏水建商硬拗「修好就沒事」 仍遭法官判賠80萬：房子已被汙名化

高雄一對夫買新透天入住不到一年就出現漏水，建商花8個月修好仍被判賠79萬餘元。示意圖，非新聞中房屋。（資料照）

高雄一對夫妻斥資1640萬元向知名上市建商購買透天新成屋，點交入住不到一年，新家竟出現4處滲漏水慘況，建商雖然耗時8個月陸續打鑿橫樑牆面、以「打針注入藥劑」方式補漏，但法官仍認定房屋結構已留下瑕疵，造成「交易性貶損之汙名效果」，判決建商應賠79萬餘元。

判決指出，陳姓夫妻於2021年與建商簽約屋，2022年9月點交拿鑰匙，隔年5月正式入住後，陸續驚見1樓後門天花板、冷氣電源盒周圍、與隔壁共用樑及樓梯間牆面大規模滲漏水。夫妻倆向建商報修，為了找出漏水點，建商派員大動作打鑿廚房廚櫃下地板、橫樑及後陽台，「抗戰」長達8個月之久，才終於在外觀上勉強復原。

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陳姓夫妻認為，花大筆積蓄買新成屋卻變成天天被鑽牆的工地，身心受創，憤而向建商索賠近180萬元。高雄地方法院審理時，建商辯稱，漏水位置在廚具下方十分侷限，加上配合屋主時間才導致工程冗長，如今漏水都已經「完全修好、外觀看不出來」，房屋已無瑕疵，應不會產生交易性貶值的損害。

但法官囑託高雄市不動產估價師公會進行專業鑑定，報告指出，建商雖然把漏水止住了，但採用的不是徹底「更換全新管路」，而是以化學「注射藥劑（俗稱打針）」方式進行修補，此工法未來在保固期滿後，漏水隨時有再度復發的風險；且日後若要出售房屋，依法必須在不動產說明書上如實揭露「房屋漏水」。

當潛在買方知道這棟房子曾漏過水，自然會轉而選擇鄰近其他沒有漏水疑慮的同性質標的，在市場替代性與大眾主觀心理上，已產生顯著的「汙名效果」，造成房價減損4.69%。法官根據鑑定報告，判決建商必須就房屋交易性貶值賠償近80萬元，可上訴。

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