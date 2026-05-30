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    4樓當砲台！空投垃圾砸裂台62線車窗 基隆男遭裁罰5000元

    2026/05/30 09:10 記者林嘉東／基隆報導
    鄭姓男子4月間從他4樓住處的房間窗戶，朝台62線快速道路方向丟擲1 包垃圾，砸中正巧開車路過該處1輛車前擋風玻璃，被法院裁罰5000元。（記者林嘉東攝）

    鄭姓男子4月間從他4樓住處的房間窗戶，朝台62線快速道路方向丟擲1 包垃圾，砸中正巧開車路過該處1輛車前擋風玻璃，被法院裁罰5000元。（記者林嘉東攝）

    開車開到一半，垃圾竟從天而降！基隆市一名鄭姓男子，今年4月間從他4樓住處的房間窗戶，朝台62線快速道路方向丟擲1包垃圾：未料，這包垃圾洽巧砸中陳姓男子駕駛的車子，致陳的愛車前擋風玻璃龜裂，還好未釀成交通事故。基隆地院審理時，鄭男辯稱垃圾不是他丟的卸責，不過，法官「逐格勘驗」陳男車上行車記錄器，清楚拍到垃圾是從鄭4樓住處窗戶丟出後，砸中陳車擋風玻璃，依違反社會秩序維護法，裁罰鄭男台幣5000元。

    裁定書指出，今年4月10日晚間7時25分，鄭姓男子從他基隆市安樂區基金二路巷內4樓住處房間窗戶，朝下方、往台62線萬里瑞芳線快速道路的方向丟擲1包垃圾；未料，這包從天而降的垃圾，「轟」的一聲，恰巧砸中陳男駕駛車子的前擋風玻璃上。由於力道猛烈，擋風玻璃瞬間出現大片龜裂痕跡，還好陳男及時穩住方向盤，未釀成車禍事故。

    陳男返家後，查看車上行車紀錄器發現，這包垃圾是從他行車方向右側4樓建築物窗戶丟出後，立即向警方報案。警方依陳男提供的行車記錄器循線找到鄭姓男子。鄭男在警訊時，供稱該間4樓房屋是由他1人獨自居住，但否認垃圾是他丟的。

    法官在審理時，「逐格勘驗」陳男提供的行車紀錄器畫面後，確認該包垃圾就是從鄭男4樓窗戶丟出。法官審酌，鄭男從高處投擲具有相當重量、體積的垃圾，致行進中車輛的擋風玻璃龜裂，有危害他人身體或財物之虞，依鄭違反社會秩序維護法第63條第1項第4款「投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞」裁處他台幣5000元罰鍰。

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