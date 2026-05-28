保三總隊新莊破獲「喪屍菸彈」分裝廠 搜出大批原可製數百顆

保安警察第三總隊第一大隊基隆偵查分隊前天在張嫌住處查獲依托咪酯分裝場，搜扣到依托咪酯原料，若順利混和調配，約可再製成數百顆菸彈。（記者林嘉東翻攝）

近期國內發生多起毒駕案導致國人傷亡慘劇，引發社會公憤。內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊基隆偵查分隊利用大數據分析鎖定新北市新莊區一處毒品分裝場，26日拂曉出擊，在張姓、李姓2名主嫌騎車出門前將2人壓制，隨後在屋內查獲數10顆喪屍菸彈外，還搜扣到依托咪酯原料，若順利混和調配，約可再製成數百顆菸彈。警訊後，將張、李依違反毒品危害防制條例送辦。

保三總隊第一大隊基隆偵查分隊配合警政署掃毒專案，透過科技大數據進行情資整合，發現新北市新莊區的張姓犯嫌、李姓犯嫌涉有製造、分裝「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）毒品嫌疑重大，新北市政府警察局新莊分局、汐止分局等單位共組專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。

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經專案小組連日蒐證，掌握張、李藏匿處及製毒處所後26日在2嫌新莊區住處外埋伏，見張、李牽機車出門時，埋伏警員一擁而上將2人逮捕，隨後在2人住處查獲第二級毒品依托咪酯菸彈成品5顆、已使用過的依托咪酯菸彈10顆、用以分裝依托咪酯分裝罐7罐、甘油3瓶、香精3瓶、電子菸彈19顆、手機2支，與查扣吸食毒品所用的電子菸主機6支。

警方估計，現場查獲的依托咪酯原料若順利混和調配，約可再製成數百顆菸彈，所幸在未流入市面前就被查獲。警訊後，將張、李依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

保三總隊一大隊基隆偵查分隊長楊定曄表示，這類俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯電子菸彈對社會治安及國人健康危害極大，吸食後會嚴重重創神經系統，導致意識混亂，吸食者甚至會像「殭屍」一樣渾身顫抖、無法站立，呼籲市民千萬不要輕易嘗試。

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保安警察第三總隊第一大隊基隆偵查分隊前天在張嫌住處查獲依托咪酯分裝場。（記者林嘉東翻攝）

保安警察第三總隊第一大隊基隆偵查分隊前天在張嫌住處查獲用以分裝依托咪酯分裝罐7罐、甘油3瓶、香精3瓶、電子菸彈19顆等毒品。（記者林嘉東翻攝）

保安警察第三總隊第一大隊基隆偵查分隊前天在張姓主嫌騎車出門前將他壓制，隨後在屋內查獲數10顆喪屍菸彈。（記者林嘉東翻攝）

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