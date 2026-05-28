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    無照騎士拒檢狂飆闖紅燈 警封網圍捕狠開5罰單扣車

    2026/05/28 15:10 記者徐聖倫／新北報導
    警方尾隨逃逸的胡男。（記者徐聖倫翻攝）

    警方尾隨逃逸的胡男。（記者徐聖倫翻攝）

    34歲胡姓男子昨下午1時許騎車行經新北市樹林區中正、大安路口，未依規定兩段式左轉遭巡邏警員盯上，不料胡男見警方上前攔查，心虛猛催油門加速逃逸，沿途不僅瘋狂飆速，還連續闖紅燈、蛇行，行徑囂張危害其餘用路人安全。警方見狀趕緊呼叫線上警力馳援，最終順利將胡男攔下法辦。

    ​樹林分局樹林派出所員警巡邏時見到胡男違規左轉，於是上前示意攔查，不料胡男竟加速逃逸，警方深怕波及無辜民眾，隨即無線電高喊呼叫支援，啟動線上警力實施攔截圍捕。大批警力縱向、橫向包抄築起封鎖網，最終在保安街與武林街口前，強勢將狂飆的胡男攔截制伏。

    ​警方查驗身分，赫然發現胡男無照駕駛，警方當場依「道路交通管理處罰條例」，針對胡男未兩段式左轉、連續闖紅燈、蛇行及無照駕駛等惡劣行徑，一口氣狂開5張罰單，並依法執行扣牌與扣車處分。

    ​樹林分局嚴正呼籲，民眾駕車上路務必遵守交通規則，切勿心存僥倖拒檢逃逸，警方對於危害交通安全之違規行為，絕對依法嚴正執法，絕不寬貸。

    警方啟動攔截圍捕攔下胡男並祭出重罰。（記者徐聖倫翻攝）

    警方啟動攔截圍捕攔下胡男並祭出重罰。（記者徐聖倫翻攝）

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