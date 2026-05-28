男大生墜樓亡！生前遭霸凌「從你身上輾過」 6同學挨告殺人未遂

北部某私立大學一名男大生，去年自校內大樓墜落身亡，家屬懷疑他生前疑似長期遭同學網路霸凌，依殺人未遂等罪對6名同學提起告訴。示意圖，與本新聞無關。（本報製圖）

北部某私立大學一名男大生，去年自校內大樓墜落身亡，家屬懷疑他生前疑似長期遭同學網路霸凌，依殺人未遂等罪對6名同學提起告訴。台北地檢署偵辦發現，莊姓男同學涉於山道逼車並嗆聲「從你身上輾過」，遭依恐嚇罪嫌起訴；其餘5人則獲不起訴處分，另2名女學生則於校方調查中，被查出曾稱「要死是你們的事」等言論，認定涉有霸凌行為。

全案起於2025年初，2名女學生創設IG帳號「XX爆料社」，以匿名方式針對同組同學發表影射性言論，由於被害男大生與遭指涉對象為友人關係，也被捲入攻擊範圍，連染髮等行為均遭放大評論，包括熟識友人同時參與其中。

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直至3月23日深夜，男大生騎機車行經返回宿舍的山路時，遭莊姓男同學駕車逼近，對方不僅跨越雙向禁止線追車，並持續閃燈、鳴按喇叭緊追不捨。男大生當下情緒驚恐，曾致電友人表示，希望相關網路爆料能夠停止，否則「真的快撐不住」。

莊男於3月26日凌晨透過LINE電話對男大生出言恐嚇，稱：「就是我逼你車，不然你想怎樣」、「我見你一次打你一次」、「不只要逼你車，還要撞你、從你身上輾過」等語；另2名開設爆料社群的女學生也接續來電，「你們要死是你們的事，跟我們無關」、「不要再看到一篇關於我們的文，不然我們就集體自殺」。

男大生在深夜接連遭受言語壓力與情緒衝擊後，於隔日清晨留下2封遺書，並於當天傍晚在校內墜樓身亡，送醫急救仍告不治。家屬整理遺物並閱畢遺書後，認為男大生生前長期承受霸凌與網路攻擊，遂對涉案6人提告，主張涉犯霸凌及殺人未遂等罪嫌。

涉案學生則均否認指控。創設「XX爆料社」的2名女學生表示，該帳號為開放匿名投稿平台，並非針對特定個人；其餘4名男同學則辯稱，對於帳號創立者身分並不清楚，相關言論亦未指名特定對象。全案經校方調查後，認定2名女學生及莊姓男同學涉霸凌行為成立。

刑事部分，檢方調查後認為，相關匿名貼文內容多屬泛稱與影射，除「染髮」等零星描述外，難以具體辨識特定被害對象身分，尚不足以認定6人間具有殺人故意或構成殺人未遂要件，因此就該部分以罪嫌不足為由，予以不起訴處分。

不過，針對莊姓男同學部分，檢方認定其先有逼車行為，後續又以明確暴力語句恐嚇，客觀上足以使人心生畏懼，已分別構成2個恐嚇罪嫌，依法提起公訴。

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