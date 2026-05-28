3寶爸2度援交未成年少女被逮 花16萬合解仍判關

男子利用網路交友軟體結識未成年少女進行性交易。（情境照）

林姓男子育有3名未成年子女，仍樂好透過交友軟體找未成年少女援交，去年3月以2千至3千元之價格約未成年少女到汽車旅館進行性交易，被少女祖母發現報警查獲，林男到案坦承犯行，但法官查出他2011年也以相同的手法，與未成年少女性交易被逮，當時法院判他徒刑半年緩刑2年，這次他雖以16萬元與少女家屬達成合解，法官不再給予緩刑，判徒刑10月，上訴二審仍判他徒刑6月，不得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男利用網路交友軟體結識年僅15歲的A女，並與A女約定以2千至3千元之價格為性交易。去年3月7日下午2時29分許，林開車至約定地點搭載A女，到汽車旅館性交行為1次，並交付現金2至3千元予A女，A女因上學作息異常，為祖母發現有異而報警循線查獲。

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林男於偵查及法院準備程序及審判程序均坦承不諱，但法院查出被告於2011年間亦因與14歲以上未滿16歲之女子為對價之性交易，遭臺南地方法院判處有期徒刑6月，諭知緩刑2年。林一審有意願與少女調解被拒，被判處10月徒刑，經林上訴二審，並花16萬元與少女家屬合解，高等法院高雄分院仍判他徒刑6月，不為緩刑宣告。

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