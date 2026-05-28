屏東女子積欠牌照稅10年不繳 原住民保留地被查封秒繳清

書記官執行案件示意照片。（圖由行政執行署屏東分署提供）

屏東縣一名女子積欠2014年至2018年度汽車使用牌照稅及其罰鍰未繳，數次開車行駛於應繳費公路也未繳通行費，積欠近10年之久，案件移送到法務部行政執行署屏東分署，書記官調查發現女子有一筆位於瑪家鄉的原住民保留地，在發出查封登記通知後，女子的女兒隨即帶現金到分署一次繳清約9萬元欠款。

執行署屏東分署表示，女子積欠5個年度的使用牌照稅及其罰鍰未繳，數次開車行駛於應繳費公路未繳通行費，被通知補繳也未補繳，違反道路交通管理處罰條例規定，經移送機關屏東縣政府財稅局、交通部公路局高雄區監理所屏東監理站，陸續移送法務部行政執行署屏東分署行政執行，該分署依法對女子的財產執行仍未獲清償。

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屏縣府財稅局、屏東監理站檢具執行憑證於去年8月間再行移送屏東分署執行；屏東分署受理分案後，承辦書記官調查發現義務人存款餘額經常未滿千元，名下一台車輛車齡老舊且所在不明，進一步查得義務人有一筆位於瑪家鄉的不動產，為原住民保留地，考量義務人欠繳公法債務長達10年之久，且屢經通知仍拒不到場說明，加上屏東縣政府財稅局也請求分署執行該筆不動產，以維國家公權力及法秩序，書記官立即發文給屏東縣潮州地政事務所辦理不動產查封登記。

女子收到查封登記通知後，驚覺對國家債務置之不理，恐將讓自己的不動產不保，立即聯繫兒女尋求解決方法；她的女兒於是致電書記官表示，欠稅車輛實際由弟弟的女友在使用，弟弟不願也無力清償相關稅費，母親也不清楚相關費用需由登記名義人繳納，她願意幫母親繳清欠稅費款，隨即攜帶現金到分署一次繳清約9萬元欠款。

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