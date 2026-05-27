獨家》偵防車變「砲房」！彰化偵查佐涉性侵16歲女嫌 2大過免職送辦

彰化警分局1名偵查佐被控涉嫌在偵防車上對1名16歲女性嫌疑人性侵得逞，由檢察官偵辦中。（記者湯世名攝）

警方辦案的偵防車竟然變成「砲房」！彰化警分局1名偵查佐被控在偵辦一起毒品案時，涉嫌在偵防車上對1名16歲女性嫌疑人性侵得逞，縣警局調查雙方確實有發生性行為，以影響警譽為由記2大過免職處分，直屬小隊長、偵查隊長與分局長則都被記過或申誡處分；被指控的偵查佐喊冤稱雙方是「你情我願」，絕無強迫對方，少女則指控被強迫發生關係；縣警局調查後將全案依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

該起性侵疑雲在警界傳開，不少人都相當震驚，直呼該名單身的偵查佐「太衝動，怎麼這麼笨」，自己是毒品案承辦小組成員，對方還是毒品案的嫌疑人之一，即使雙方是「合意」仍屬重大違紀，最扯的是雙方發生關係地點竟然還是在偵防車上。不過也有人猜測「內情不單純」，該名偵查佐可能被設局陷害。

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據了解，彰化警分局最近在某公共場合中查獲一起毒品案件，將少女等多名嫌犯帶回偵查隊偵辦，該名偵查佐與少女互相加LINE，隔天即開著偵防車到少女住處接她到偵查隊辦案；少女指控說，期間一起用餐後，偵查佐竟在偵防車上強行對她性侵得逞。事後少女返家告知雙親，到醫院驗傷後向警方報案指控偵查佐涉嫌妨害性自主。

據了解，該名偵查佐平時辦案認真負責；他喊冤稱雙方發生關係是「你情我願」，不過他對於犯下這種過錯「感到很後悔」，希望能有自新的機會。縣警局強調，他們已將涉案的偵查佐記2大過免職，呈報警政署審核中，並彙整全案移送彰化地檢署，由檢察官調查釐清真相。該起案件是他們自檢自查，絕不護短，並要求所有同仁恪遵警紀，不容再犯。

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