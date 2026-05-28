誤信投資詐騙失金620萬提告車手求償卻敗訴 判決理由出爐

李男誤信投資詐騙失金620萬，提告向取款車手求償卻敗訴，屏東地院判決理由出爐。（記者李立法攝）

李姓男子誤信投資詐騙技倆陸續交付620萬元給詐團車手，驚覺受騙後決定報警並協助警方逮到前來取款的李姓車手，李男被法院依共同詐欺取財未遂罪判刑後，李姓被害人遂提告向這位詐團車手求償之前受騙損失的620萬元，但屏東地院認為無法證明落網的李男與先前向原告收款的詐團成員有何犯意聯絡，應駁回原告求償之訴，可上訴。

李姓男子去年1月間誤信詐團話術加入LINE投資群組，以為跟著操盤老師投資股票就可以獲利，陸續向多位假冒投資專員的詐團車手交付現金620萬元，經察覺受騙後，決定報警處理，並與警方合作，假裝還要再投資100萬元，與該詐團指派的李姓車手約定交款時間及地點，協助警方成功逮到該名李姓車手送辦，經屏東地院審理後，依共同詐欺取財未遂罪判處李姓車手10個月徒刑，李姓被害人遂提起民事訴訟向這位車手求償620萬元。

請繼續往下閱讀...

李姓車手則供稱他是去年2月15日開始擔任詐團車手工作，第一次向李姓被害人取款就被警方逮捕，並未得手。

屏東地院認為，原告與警方配合逮捕被告，未將100萬元交付被告，原告並未因此受有任何財產上損失，且無法證明被告與先前向原告取款的詐團成員間有何犯意聯絡，故原告請求被告賠償其所受的損害，於法無據。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法