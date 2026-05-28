有讀書嗎？國台辦也來蹭 賴庭荷驚：竟把楊双子變「抗日英雄」

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與英譯者金翎（右）於國際布克獎頒獎典禮後合影。（歐新社）

台灣作家楊双子日前憑藉史詩小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年「國際布克獎」冠軍，成為史上首位以華文作品摘下此世界級大獎的台灣作家。中國國台辦對此也有話說，昨居然指稱，「兩岸作家應『站穩民族立場』，正視日本發動侵略戰爭的傷害」。楊双子的伴侶賴庭荷發文諷刺，「本來以為太太會變成標記『台獨頑固份子』，結果她變成國台辦口中的『抗日英雄』」，也酸國台辦「是不是沒有把書看完」？

楊双子創作、金翎英譯的小說《台灣漫遊錄》日前擊敗各國強敵，成功抱回國際布克獎冠軍寶座。「臺灣漫遊錄」以1930年代日治時期的台灣為背景，內容描述日本女小說家與自己的女翻譯員之間的情感，牽涉到殖民者與被殖民者的心態和思考，內容也將麻薏湯及義華鹹蛋糕、寶才食品等台中在地美食融入情節之中。

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國台辦發言人陳斌華27日稱，有關台灣書籍在大陸出版，「兩岸作家都應站穩民族立場，尊重歷史事實，正視並深刻理解日本發動侵略戰爭和法西斯主義給中國人民、世界人民帶來的巨大的傷害。以負責任的優質的作品，促進兩岸同胞心靈契合」。

針對國台辦的說法，賴庭荷也在threads發文：「國台辦出手了，我本來以為太太會變成標記『台獨頑固份子』，結果她變成國台辦口中的『抗日英雄』！」她諷刺：「獎項太香連國台辦可以轉彎說是我們的！台積電我們的！《臺灣漫遊錄》我們的！國台辦是不是沒有把書看完審查一下。」

在發文底下網友也紛紛諷刺「過了這麼多天，國台辦終於找到蹭的方法了，那就是硬掰」、「還是沒忍住來蹭」、「笑死，國台辦是不是不知道楊双子主張台灣獨立」、「留友看國台辦的紅線又再次退成紅毯」、「剛得獎的時候還批評戀殖，被書友吐槽根本沒看書亂抹」。

不過也有網友強調「還是要注意安全千萬還是別去中國或路過中國」、「千萬不要答應受邀去那險惡之地。他們的法條可不是寫好玩的」、「別去中國出版，盜版會很可怕，若被邀請去也別去，富察就是一個實例！」

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