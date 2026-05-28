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    首頁 > 國際

    曬台灣火鍋店月薪達6萬！網紅抖音遭禁言、影片被刪

    2026/05/28 00:10 即時新聞／綜合報導
    一名網紅分享台灣某間火鍋店的徵人廣告，開出的薪資引發中網熱議，沒想到影片被刪除，該名網紅的帳號還被禁止發布影片。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    一名網紅分享台灣某間火鍋店的徵人廣告，開出的薪資引發中網熱議，沒想到影片被刪除，該名網紅的帳號還被禁止發布影片。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    中國近年經濟下行，失業率狂飆，即便待遇少得可憐的工作也被搶破頭。最近一名似乎也是到中國拍些「愛國片」的台灣小網紅，分享台灣某間火鍋店的徵人廣告，開出的薪資引發中網熱議，沒想到影片被刪除，該名網紅的帳號還被禁止發布影片。

    一名IP位置顯示「中國台灣」，自介打上「第一次踏上大陸的土地，從此改觀，也慢慢愛上這片地方」的抖音用戶，最近分享影片曬出台灣某間火鍋店的招聘海報，上頭寫著徵求正職員工，月薪能給到4.5萬至6萬（約人民幣9700元至1.29萬元），時薪工讀最高也能給到300元（約人民幣65元）。

    這段影片曝光掀起熱烈討論，湧入上千名中國網友留言，但沒多久後就莫名被刪除，該名用戶的主頁也跳出「該用戶被禁止發布作品」的紅字警示。

    旅義華僑作家李穎27日在X平台「李老師不是你老師」分享這件事，掀起討論，「現在知道支那國為啥造防火牆了吧，就是不想讓支那人過上好日子」、「中共怕老百姓看到好的後要付出更多成本才能控制」、「不僅工資，月休8到14天，這在國內的餐飲服務行業都不敢想」、「一不小心就讓中國人的玻璃心又碎了」、「沒有對比，就沒有傷害」。

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