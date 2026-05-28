雷根當年「失智告白信」具總統高度！邱彰借鏡馬英九：實在看不下去

馬辦家變越演越烈，前總統馬英九澄清自己並未失智。（資料照）

馬辦家變越演越烈，台北地院日前證實，已接獲馬以南委請律師遞狀，提出輔助宣告聲請，但馬英九卻在幕僚陪同下親自現身錄影，並撰寫聲明，澄清自己並未失智，引發外界高度關注。前立委邱彰對此指出，當年美國總統雷根（Ronald Reagan ）發現自己罹患阿茲海默症，於是寫給美國人民的一封告別信，公開說明自己患病，沒有隱瞞，展出對家屬的同理心、接受生命進入夕陽期的從容，正是總統這個高度的人所該展示的。

邱彰坦言，圍著馬英九基金會的各種鬧劇，實在讓人看不下去，她於是翻譯了雷根在1994年發給美國人民的公開信，在信中雷根公開說明自己罹患阿茲海默症，認為透過坦誠公開自己的病情，能夠提高社會大眾的警覺與認識。

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以下是邱彰所翻譯、雷根在1994年的公開信：

1994年11月5日

我親愛的美國同胞們：

最近，我被告知，自己已成為數百萬罹患阿茲海默症（Alzheimer’s Disease）的美國人之一。

得知這個消息後，南茜和我必須決定：身為普通公民，我們是否應將此事保留為私人事務，還是應該公開告知大眾。

過去，南茜曾罹患乳癌，而我也曾接受癌症手術。我們發現，透過坦誠公開自己的病情，能夠提高社會大眾的警覺與認識。我們很欣慰，因為因此有更多人願意接受檢查，並在疾病早期獲得治療，重新回到正常而健康的生活。

因此，現在我們認為，與大家分享這件事是重要的。藉由敞開我們的心，我們希望能增進社會對這種疾病的認識，也許還能幫助人們更理解那些受到此病影響的患者與家庭。

此刻，我感覺仍然很好。我打算在上帝賜予我餘下的歲月裡，繼續做我一直以來所做的事情。我會繼續與我摯愛的南茜以及家人一同走完人生旅程。我也計畫繼續享受大自然，並與我的朋友及支持者保持聯繫。

然而，不幸的是，隨著阿茲海默症逐漸惡化，家人往往必須承受沉重的負擔。我唯一的心願，是希望能有辦法讓南茜免於經歷這份痛苦。當那一天來臨時，我深信，在你們的支持下，她一定會以信仰與勇氣去面對。

最後，請容我向美國人民致上最深的感謝。感謝你們給予我莫大的榮耀，讓我有機會擔任你們的總統。當上帝召喚我回家時，不論那一天何時到來，我都將懷抱著對這個國家最深的愛，以及對它未來永恆不變的樂觀離開。

如今，我開始踏上一段旅程，一段將帶我走向生命夕陽的旅程。但我知道，對美國而言，前方永遠都會有燦爛的黎明。

謝謝你們，我的朋友們。願上帝永遠保佑你們。

Ronald Reagan

美國第40屆總統

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