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    首頁 > 社會

    打擊毒駕！清水警分局強勢執法 2小時查獲2起毒駕

    2026/05/28 08:56 記者張軒哲／台中報導
    清水警方將毒駕嫌犯（中）移送偵辦。（警方提供）

    清水警方將毒駕嫌犯（中）移送偵辦。（警方提供）

    近期毒駕釀成多起死亡車禍悲劇，為全面防制毒駕行為，台中市政府警察局近期針對毒駕犯罪，提高查緝量能，清水警分局加強毒駕執法並規劃專案勤務，25日晚間23時至26日凌晨1時，短短的2個小時內，連續查獲2起毒駕案件，移送偵辦。

    清水分局今日指出，針對轄區高風險場所與重點路段，規劃路檢及巡邏勤務，加強攔檢稽查可疑車輛，2案分別為員警執行守望及巡邏勤務時，發現駕駛人有交通違規行為予以攔查，1案攔查後犯嫌謊稱身分，經警方機警核對後，發現犯嫌通緝中，另1案犯嫌則於攔查時拒絕攔檢逃逸，最後警方還是成功攔停該車，更發現為失竊車輛，駕駛為逾期居留移工，2案最後都依法逮捕，現場分別查獲依託咪酯及安非他命等毒品，2男子經檢測也呈現毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送偵辦。

    清水警分局長鄭鴻文強調，吸食毒品影響駕駛人精神狀態與反應能力，吸毒駕車上路，就宛如是不定時的行動炸彈，嚴重危害用路人安全，警方將會嚴正執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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