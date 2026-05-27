天下第一檢主任檢察官推薦票選 黃琬珺、黃冠中、高文政進前3強

台北地檢署外觀。（資料照）

有「天下第一檢」之稱的台北地檢署今天舉行一審升主任檢察官推薦票選，今年共有9名檢察官角逐。經過一整天的互評投票，前7名名單出爐，其中，黑金組的黃琬珺、黃冠中、高文政等辦案主力表現亮眼，擠進前3名。

奪下票選第一的黃琬珺檢察官，是司法訓練所官49期、台大法研所畢業，辦案風格穩健細緻，過去曾主責偵辦「京華城案」相關收賄圖利衍生案、中信金購地弊案、知名上櫃公司掏空案及違反組織犯罪防制條例等指標性大案。

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名列第二的黃冠中，現正偵辦備受關注的高金素梅涉貪案件。司法官訓練所第53期結業的他，過去於桃園地檢署任職期間即表現亮眼，調任北檢黑金組後持續承辦重大案件，包括藝人郭書瑤弟弟郭伯廷、扯鈴教練魯紀賢等人涉入的中長程共諜滲透案，成功查獲潛伏軍中發展組織；近期亦主辦張姓男子隨機殺人及自製爆裂物案件，透過科技鑑識還原雲端資料，在重大治安與國安案件偵辦上均有成果。

排名第三的高文政，司法官訓練所第48期結業，曾獲法務部模範公務人員，本月再獲「法眼明察獎」，累積多項專業肯定。他曾偵辦「小英男孩」、前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟涉貪案件，另於中共國安單位吸收台人刺探藏人機密案件中，歷經長達6年佈線與蒐證，完成關鍵偵辦。

進入前7強的檢察官皆為北檢中堅骨幹，過去在偵辦重大肅貪、財經及詐欺案件中表現亮眼，其餘4名入選者分別為游欣樺、李堯樺、王繼瑩及陳雅詩。依照程序，本次票選前7名及相關推薦名單，將由台北地檢署檢察長彙整後報送法務部，後續交由檢察官人事審議委員會進行全國性整合與討論，排序入圍名單，預計7到8月間由法務部長行最終選，8月底正式生效。

奪下票選第一的黃琬珺檢察官，是司法訓練所官49期、台大法研所畢業，辦案風格穩健細緻。（記者劉詠韻翻攝）

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