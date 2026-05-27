4寶媽癲癇發作 男友人乘機猥褻不認罪判刑1年半

4寶媽癲癇發作，男友人竟乘機猥褻，犯後狡辯不認錯，被法官判刑1年半。（資料照）

4寶媽帶孩子出遊因車輛故障送修，林男受託將她們接到住處休息，4寶媽卻突然癲癇發作，林男不但未尋求救助，反而趁機舔吻被害人胸部，被害人清醒後決定報警處理，林男雖矢口否認，但被害人胸罩驗出林男DNA，法官認定林男犯乘機猥褻罪，判刑1年半，可上訴。

林男應訊時說，當事人因車輛送修，他暫時接到住處休息，他發現當事人在房間床上一直喘跟發抖，就跑過去問詢怎麼了，當事人說癲癇發作，他只是拍著當事人的胸部和背部，沒有做其他事，也沒有親吻當事人，更沒有去親或舔當事人的胸部。

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4寶媽則說，當時她的身體非常不舒服，但她記得林男進到房間時，直接趴在她身上親吻，並且拉開她的衣服跟內衣親她的胸部。

屏東地院認為，經被害人驗傷採證後，在其胸罩左、右罩杯內層處檢出與被告相同的DNA，足以證明被害人指稱被告親吻其胸部屬實，林男不顧被害人安危，非但未尋求救助，反利用告訴人病發而不能抗拒之際乘機猥褻，讓被害人身心受創，且犯後否認犯行，毫無悔意，依乘機猥褻罪，判處1年6個月徒刑。

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