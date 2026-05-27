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    醫憂喪屍煙彈拖延恐驗不到 食藥署：司法案件可採更低濃度判定

    2026/05/27 12:05 記者羅碧／台北報導
    警方日前查獲毒駕。（資料照，警方提供）

    警方日前查獲毒駕。（資料照，警方提供）

    近年依托咪酯（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）相關毒駕事件頻傳，也讓外界關注現行檢驗制度是否足以因應新興毒品特性。台大法醫研究所所長翁德怡日前提出，依托咪酯半衰期短，若延後採檢，可能出現由陽性轉為陰性的情況，建議重新檢視檢驗制度與法定標準。對此，衛福部食藥署副署長王德原回應表示，現行制度並非僵化適用公告標準，司法案件若有必要，可依規定採用儀器可測得的最低定量濃度作為判定依據，不一定會因拖延時間就驗不到。

    翁德怡指出，依托咪酯類電子煙近年快速擴散，但新興毒品變化速度也不斷挑戰既有檢驗制度。她認為，毒駕防制關鍵不只在刑責輕重，而在於使用者是否認為自己會被查獲；若檢驗制度無法有效辨識施用者，反而可能形成僥倖心態。

    她以實際案例說明，曾有使用者第一次尿液檢驗濃度為96 ng／mL，高於現行法定值50 ng／mL，但6小時後再次採尿，濃度降至約40 ng／mL、低於標準，因此認為依托咪酯因半衰期短，若延後採檢時間，結果可能由陽轉陰，建議重新檢討檢驗靈敏度及法定標準設定。

    對此，王德原表示，毒駕防制不只依賴實驗室檢驗，更涉及警方第一線攔查與快篩工具導入，目前刑事警察局已推動依托咪酯快篩相關作業，希望協助第一線執法人員提升辨識效率。

    至於翁德怡提出現行檢驗可能受限於方法設計，王德原指出，現行「濫用藥物尿液檢驗作業準則」早已調整制度，尿液檢驗採初步檢驗與確認檢驗雙軌設計，確認檢驗並強制使用氣相或液相層析質譜等高靈敏度儀器，以降低偽陰性及偽陽性風險。

    王德原進一步說明，現行公告的依托咪酯檢驗標準屬行政訂定值，但司法案件另有彈性空間。依據現行作業準則第20條，若案件有必要，檢驗可不受公告濃度限制，而是採用儀器可測得的最低定量濃度（LOQ）作為判定基準，因此不一定會因檢體放置時間較久就無法檢出。

    不過，王德原也表示，針對外界提出依托咪酯檢驗制度與標準是否需要調整，後續仍會再邀集相關專家，並與法務部討論實務執行情況；若專家認為確有調整必要，主管機關將進一步研議。

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