台中保時捷Cayenne撞電箱翻車 駕駛竟棄車落跑

保時捷Cayenne休旅車翻覆，駕駛竟棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

台中市一名身分不詳駕駛，24日凌晨3點多，駕駛新車要價400多萬的保時捷Cayenne休旅車，行經北屯區車子突偏移車道，撞上路邊1輛貨車和人行道電箱後翻覆，駕駛爬出後沒報警，竟直接徒步離開，警方獲報聯繫車主，但到今天都還未到警局說明，將依法舉發。

台中市警局第五分局，24日凌晨3點15分接獲民眾報案，表示軍福十九路有一輛車疑似自撞後翻覆，但駕駛卻下車離開，員警到場後只發現1輛價值400多萬的保時捷Cayenne休旅車翻覆在現場，駕駛已不見蹤影。

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警方調閱監視器後發現，當時這輛保時捷休旅車，沿軍福十九路東向行駛，行經事故地點時車子突向右偏移，碰撞停放在路旁的自小客貨車及電箱，接著向左翻覆，車內駕駛自行脫困後下車，疑似心虛徒步離開現場。

第五分局表示，目前已依車籍資料聯繫上車主，將請車主到案說明，釐清是否就是駕駛人，不過到今天駕駛都還未出面說明。

警方提醒，駕駛人發生交通事故應留在現場處置，違者將依《道路交通管理處罰條例》舉發，並負相關法律責任。

保時捷Cayenne休旅車翻覆，駕駛竟棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

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