彰縣警局高階警官大風吹 鐘振邦接公關科長

彰化縣警局新任公關科長鐘振邦（左1）。（資料照）

彰化縣警局今天（26日）發布多名2線4星高階警官人事令，其中最重要的「化妝師」公關科長一職，由後勤科長鐘振邦接任，一般認為其歷任偵查隊長、副分局長，資歷完備，專業能力、內外勤職務歷練、工作績效優異，相信他對於公關這塊領域可以駕輕就熟。

調動名單包括，公關科長鐘振邦、後勤科長張安進、保防科長李信義，以及警務參林神改、陳鶴堯。鐘振邦、張安進於6月2日報到，另3員於5月28日報到。至於原公關科長張安進僅接任不到半年即異動，頗令警界與政壇震驚，這起人事異動已在地方傳聞甚久，不少民代與警界人士都好奇為何要調動。

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警界對於鐘振邦將接任公關科長一事，一般認為其歷任偵查隊長、副分局長，資歷完備，專業能力、內外勤職務歷練、工作績效優異，其行事作風穩健，備受同僚、所屬敬重；由於公關科長一職是警察局長的重要幕僚之一，也是警察局的「化妝師」，因此都盛讚鐘振邦是不可多得的人選。相信他對於公關這塊領域可以駕輕就熟，不過年底選戰將屆，對他而言也是上任後重要工作項目之一。

除了2線4星高階警官調動，2線3星的保安隊副隊長與交通隊副隊長兩個職缺，也已懸缺多時，預料將由2線2星的組長或偵查隊長來升任，如此一來又將「牽一髮動全身」，一般預料還將有一波數十人的大調動。

彰化縣警局新任後勤科長張安進。（資料照）

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