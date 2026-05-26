北市大安瑞安派出所遭搜索 巡佐涉私查民眾個資遭法辦

大安分局今日也隨即召開會議從嚴懲處。目前已先依相關規定核予徐員行政記過兩次處分，並立即調整服務單位。（記者鄭景議翻攝）

大安分局瑞安街派出所徐姓巡佐涉嫌於2018年間，非因公務用途私自查詢民眾個資。北檢今日指揮調查局及大安分局共同發動搜索，將徐員帶回偵訊。大安分局表示是在內部稽核時主動發現不法情事，隨即報請台北地檢署指揮偵辦。目前已先對徐員核予記過兩次行政處分並調職，後續也將從嚴追究考監責任。

大安分局表示，瑞安街派出所徐姓巡佐於2018年間，在執勤期間涉嫌非因公務，私自利用警政資訊系統查詢特定民眾的個人隱私資料。分局在內部進行定期稽核與風紀抽查時，察覺徐員的查詢紀錄異常，深入追查後確認徐員行為涉及不法，隨即展現「警紀警辦」態度，主動將事證彙整並報請台北地檢署指揮偵辦。

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台北地檢署檢察官今日指揮調查局及大安分局督察同仁，共同前往徐員的工作處所及住處執行搜索，當場將徐員帶回偵訊。警方強調，後續將全力配合地檢署偵辦，以釐清徐員查詢個資的動機、是否將個資外洩，以及背後是否涉及其他不正利益。

針對內部員警涉案，大安分局目前已先依相關規定核予徐員行政記過兩次處分，並立即調整服務單位，列為教育輔導對象。此外，也將針對相關主管，從嚴追究考監不周的行政責任。

大安分局強調，警方對於任何員警違法違紀案件，均秉持「毋枉毋縱」立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」的堅定態度徹查到底。未來將持續加強警政系統的查詢權限控管與風紀監察工作，展現淨化警察團隊與整飭警紀的決心，以維護警察名譽。

大安分局督察組組長陳佳宏說明說明案情。（記者鄭景議翻攝）

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