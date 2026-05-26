彰化毒駕大執法 平均每天檢出5人毒駕

彰化近來毒駕大執法，平均每天檢測出5人毒品陽性反應。（資料照）

彰化縣在短短20天內連續發生3起重大毒駕事故，造成多人死傷！彰化地檢署與彰化縣警局26日宣誓全面聯手，祭出鐵腕執法，將透過善用唾液毒品快篩、現行犯逮捕法辦及報請檢察官向法院聲請「預防性羈押」等斷然手段，全面提高執法威嚇效果，以遏阻毒駕歪風蔓延。

警方將採常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務，並統計從去年11月開始用「毒品唾液快篩」檢測，截至本月19日為止，在180件中，檢測陽性高達123件，比例高達68.3％，近來強力執法，平均每天就有5件陽性。

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彰檢檢察長黃智勇表示，「從嚴速辦」是政府對毒駕的違法行為的因應方式，警方採取強力查緝、從嚴追訴、依法聲請羈押、請求法院從重量刑及審慎考量是否准予易科罰金的執法方針。

黃智勇強調，在偵查階段，只要事證明確，檢察官對於毒駕案件就會向法院聲請羈押或預防性羈押；在法院審理過程中，檢察官也會向法院具體求刑，請求法官從重量刑；若判決結果罪刑不相當、不符合比例原則，也會依法提起上訴；判刑確定到執行的階段，執行科的檢察官會視個案狀況，審慎是否要准予易科罰金或發監執行。

彰化縣警局長陳世煌表示，為打擊毒駕，警方自23日起啟動常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務，第一線查緝員警把「毒品唾液快篩」及「原物快篩試劑」列為隨身應勤裝備，只要違規人檢測呈毒品陽性反應，或拒絕檢，警方將依《刑事訴訟法》第88條以現行犯逮捕、移置保管車輛並製單舉發。

陳世煌說，縣內「毒品唾液快篩」去年11月配發768劑，截至今年5月19日止已使用180劑，檢測陽性123件，陽性比例高達68.3％。陳世煌說，今年獲追加預算105萬元，採購2400劑「毒品唾液快篩試劑」及1萬3100劑「毒品原物快篩試劑」，將於6月起分批交貨，充實執法量能。

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彰化地檢署與彰化縣警局26日宣誓全面聯手，祭出鐵腕執法。（記者顏宏駿攝）

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