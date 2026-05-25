與賓士休旅車相撞 75歲騎士送醫不治

75歲翁騎車與7旬翁賓士休旅車相撞，騎車75歲翁送醫不治。（圖由民眾提供）

苗栗縣大湖鄉昨（24）日中午12點多發生1起奪命車禍。1名75歲劉姓老翁騎乘機車行經台3線與苗62線路口時，與1輛由70歲謝姓老翁駕駛的賓士休旅車相撞，劉翁當場人、車倒地，身受重傷失去意識，送醫後宣告不治，警方持續釐清肇事原因。

大湖警方今天指出，經初步調查，事發當時70歲謝姓老翁駕駛賓士休旅車由彼岸橋頭往苗62線方向行駛，橫越路口時疑似未注意號誌變換，當場與沿台3線北上直行、騎乘機車的75歲劉姓老翁發生碰撞。

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警、消趕緊將重傷倒臥路旁、已失去意識且無呼吸心跳的劉翁送醫急救，遺憾的是最終仍無法挽回生命；至於駕駛賓士休旅車的70歲謝翁經檢視則無大礙。劉翁經送醫急救後宣告不治。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，警方目前已調閱周邊監視器與行車紀錄器，以進一步釐清確切的肇事責任。

大湖警方呼籲，台3線重大路口眾多，假日期間常吸引大量人車湧入，屬於易肇事熱點，近年已發生多起嚴重及死亡車禍。警方強調，行經路口時務必減速慢行，並嚴格遵守標誌、標線及號誌指示行駛。未來警方將持續針對易肇事路段與時段加強巡邏密度，並嚴厲取締重大違規，全力維護用路人安全。

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