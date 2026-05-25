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    兩輛賓士國道三重車禍 警方：若競速將開罰

    2026/05/25 10:20 記者吳仁捷／新北報導
    中山高發生兩輛賓士車禍，用路人質疑兩車競速，國道警方說，將過濾監視器，若屬實將開罰，並請示檢方，依公共危險罪嫌送辦；圖為肇事的薛男座車。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    中山高發生兩輛賓士車禍，用路人質疑兩車競速，國道警方說，將過濾監視器，若屬實將開罰，並請示檢方，依公共危險罪嫌送辦；圖為肇事的薛男座車。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    兩輛轎車在國道一號三重路段擦撞，險些波及後方的車輛，嚇壞後方用路人，險象環生；國道一隊到場，發現兩輛賓士車車禍，初判薛姓男子切換車道不慎，擦撞張姓男子駕駛的小客車，兩人都擦挫傷，雖都不願就醫，但用路人質疑兩車競速，警方將過濾監視器及行車影像，若有競速行徑，將祭出危險駕駛罰單警告，不排除以公共危險罪嫌送辦。

    國道一隊24日晚間9時37分獲報，國1北上28.6公里三重路段傳出2部車事故，巡邏車到場，發現23歲薛姓男子駕駛轎車，行駛國道1號北向28.6公里三重路段，疑似變換車道不當，擦撞23歲的張姓男子駕駛的轎車肇事，事故占用中外車道及外側車道，現場晚間10時21分排除，薛男及張男輕微擦挫傷，都不願就醫，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

    但網友將影片PO網路，透露C200跟CLA在追逐，疑似競速，警方將深入追查，若屬實將開罰並送辦；國道警方呼籲駕駛，應遵守交通規則，依速限行車，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並微微側頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

    中山高發生兩輛賓士車禍，用路人質疑兩車競速，國道警方說，將過濾監視器，若屬實將開罰，並請示檢方，依公共危險罪嫌送辦；圖為肇事的薛男座車。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    中山高發生兩輛賓士車禍，用路人質疑兩車競速，國道警方說，將過濾監視器，若屬實將開罰，並請示檢方，依公共危險罪嫌送辦；圖為肇事的薛男座車。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    中山高發生兩輛賓士車禍，用路人質疑兩車競速，國道警方說，將過濾監視器，若屬實將開罰，並請示檢方，依公共危險罪嫌送辦；圖為遭撞的張男座車。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    中山高發生兩輛賓士車禍，用路人質疑兩車競速，國道警方說，將過濾監視器，若屬實將開罰，並請示檢方，依公共危險罪嫌送辦；圖為遭撞的張男座車。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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