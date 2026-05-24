擎天崗情侶「野戰」直播 張景森盤點：21支公共監視器高風險

陽明山擎天崗「野戰」直播風波，引發社會熱議。（資料照，擷自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

陽明山擎天崗「野戰」直播風波，引發社會熱議，行政院前政務委員張景森日前批評是「政府帶頭偷窺」，他昨（23）日發文表示，經他初步盤點43支公部門景區即時影像，有40支具侵犯隱私風險，高達21支具「高侵犯風險」，呼籲政府應盤點各機關設置的「鏡頭君」，逐支檢查風險，拒絕政府偷窺。

張景森指出，近日的事件，他認爲問題不應只停留在單一事件或單一機關，而應提升為全國公部門即時影像治理問題。政府在國家公園、國家風景區、森林遊樂區等公共場域設置攝影機，固然可能基於安全管理、天候資訊、生態保育或觀光服務等目的，但「設置攝影機」並不等於可以「公開直播」，更不代表可以讓人民在公共空間中的活動被全世界觀看、截錄與散布。

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張景森說，他盤點43支公部門景區即時影像，約 40支以上即時影像可能會涉及隱私或個資風險；其中初步列為明顯高風險者約21支。這些高風險點位多涉及停車場、候車亭、車站、月台、遊客中心、沙灘、浮潛區、草原、涼亭、觀景平台、座椅、步道入口，或採用270度、360度旋轉鏡頭。

張景森表示，高風險21支攝影機包括：內政部國家公園系統6支、交通部觀光署及國家風景區13支、農業部森林遊樂區2支明顯高風險。他也要強調報告並非最終鑑定，也不能宣稱已掌握三個部會所有實際攝影機。因各機關尚未集中公布完整清冊，也未公開每支攝影機的實際架設位置、解析度等後台資訊。

張景森建議，凡拍到人臉、車牌、候車亭、車站、月台、停車場、遊客中心、休憩區者，應先暫停公開直播；停車場不得公開直播清晰車牌，應改為車位數或滿空狀態；沙灘、浮潛區、海水浴場、親水區不得使用高清公開直播；草原、涼亭、座椅、餐桌、觀景平台、步道入口不應成為直播主畫面。

此外，270度、360度旋轉鏡頭應停止公開直播，除非能證明不會掃到可識別民眾影像；觀光用途應原則改為中遠景、低解析度、定時截圖；夜間公開直播則應原則停止，除非有明確安全必要，且限於內部管理。

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