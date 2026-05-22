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    5月雪成災？彰化東螺溪木棉花苞腐爛鋪滿地 貨車打滑自撞

    2026/05/22 23:35 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣東螺溪木棉道花苞掉落路面，路面黏滑發生貨車打滑自撞。（民眾提供）

    彰化縣東螺溪木棉道花苞掉落路面，路面黏滑發生貨車打滑自撞。（民眾提供）

    彰化縣東螺溪畔種有5公里長的木棉花道，近期木棉蒴果成熟裂開，白色棉絮隨風飄散，形成「五月雪」夢幻景象，不過美景背後卻暗藏危機，因為棉絮加上腐爛的花苞，讓路面變得黏膩濕滑，導致發生兩起貨車打滑自撞事件，還有騎士抱怨棉絮飄進眼睛影響視線，讓用路人苦不堪言。

    當地居民表示，每年4月木棉花季結束，花苞一一掉落路面，後遇雨腐爛，形成黏膩濕滑，尤其梅雨期間更加嚴重，增加行車風險，導致發生一輛藍色及一輛白色小貨車，疑因打滑失控，自撞路旁樹木事故，所幸未釀重大傷亡。

    不斷飛落的棉絮很危險！陳姓騎士說，每年5月這裡吹起五月雪，看起來浪漫，實則很危險，因為木棉棉絮不小，迎面飛來容易遮擋視線，路過時必須減慢速度。

    當地民眾也抱怨，棉絮會大量飄入住家，觸碰容易有過敏不適的狀況。另外居民也憂心乾燥棉絮若遇到亂丟菸蒂，恐增加火災風險，希望相關單位應同步強化清掃與環境維護，兼顧美景與居民生活品質。

    彰化縣東螺溪畔種有5公里長的木棉花道。（記者陳冠備攝）

    彰化縣東螺溪畔種有5公里長的木棉花道。（記者陳冠備攝）

    木棉花白色棉絮隨風飄散，美景看似夢幻，背後卻暗藏危機。（民眾提供）

    木棉花白色棉絮隨風飄散，美景看似夢幻，背後卻暗藏危機。（民眾提供）

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