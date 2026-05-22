5/22 今彩539頭獎開2注！800萬獎落嘉義、屏東

5/22的今彩539頭獎開2注，800萬獎落嘉義、屏東。（本報合成）

5月22日開獎的今彩539頭獎開出2注，嘉義縣朴子市文化里開元路285號1樓的「湯婆婆商行」、屏東縣鹽埔鄉鹽南村光復路46號「財神寶彩券行」開出；大樂透頭獎則摃龜。

第115000055期大樂透中獎號碼「12、13、16、21、28、48，特別號：30」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共32注中獎，每注可得5萬4886元；肆獎共74注中獎，每注可得1萬5257元；伍獎共1644注中獎，每注可得2000元；陸獎共2058注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬0778注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9977注中獎，每注可得400元。

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第115000055期49樂合彩中獎號碼為「12、13、16、21、28、48」。四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共129注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2896注中獎，每注可得1250元。

第115000125期今彩539中獎號碼為「04、08、15、16、37」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共7113注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6495注中獎，每注可得50元。

第115000125期39樂合彩中獎號碼為「04、08、15、16、37」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共314注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0873注中獎，每注可得1125元。

第115000125期3星彩中獎號碼為「686」。壹獎共70注中獎，每注可得5000元。

第115000125期4星彩中獎號碼為「7164」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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