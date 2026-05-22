恐怖！騎士假藉問路2小時性騷5女 嘉檢當庭逮捕今收押

許男涉在嘉義市新生路，隨機性騷擾陌生女性。（嘉義地檢署提供）

嘉義市警察局婦幼警察隊日前獲報一名陌生男子假藉問路，大白天在鬧區對5女襲胸、摸臀等毛手毛腳，警方報請嘉義地檢署檢察官陳睿明指揮專案小組偵辦，鎖定65歲許男涉案，21日通知許男到嘉義地檢署說明，檢方複訊後，認為許男涉嫌性騷擾防治法嫌疑重大，當庭逮捕，向嘉義地方法院聲請羈押，嘉院今裁定收押。

專案小組獲報，許男騎乘機車多次假藉問路，隨機性騷擾女性，21日並獲報，在當天上午10點半至12點間，竟接連在嘉義市新生路與嘉北街鬧區、中山路嘉義高商前、西區北港與保福一路口、竹子腳等地，隨機尋找5名陌生女子假意接近，突然觸碰女子胸部、臀部、背部至大腿，還會說具有性暗示的挑逗言語。

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警方調閱路口監視器，循線查獲曾在嘉義縣水上鄉曾涉及類似案件的許男，通知其到案說明，21日檢察官複訊，認為許男涉犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，嫌疑重大，當庭逮捕。

檢察官審酌許男2小時內涉對女性5次肢體及語言性騷擾，足認有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。

許男騎乘機車假借問路，性騷擾陌生女性，檢察官訊問後當庭逮捕。（嘉義地檢署提供）

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