吞3000萬元海洛因膠囊運毒入境 波蘭2嫌重判逾15年

2名波蘭籍男子運毒入台被海巡署彰化查緝隊查獲。（圖由海巡署提供）

2名波蘭籍男子去年10月間，為了6000美金報酬，將價值超過3000萬元的高純度海洛因膠囊188顆、總重約2180公克，吞下肚後搭機挾帶入台，於入境檢查時被海巡署彰化查緝隊查獲，桃園地方法院今天判決，依2人犯共同犯運輸第一級毒品罪，分別判處有期徒刑15年10月、15年6月。

28、39歲的2名波蘭籍男子，去年10月間，聽從綽號「Oleq」的運毒集團成員指示，在寮國取得不明人士交付海洛因膠囊，2人陸續將膠囊吞下肚，去年10月20日搭機到越南，再轉機抵達桃園國際機場。

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判決指出，2人當天晚間10點多接受入境檢查時，被早已掌握情資的海巡署彰化查緝隊查獲，隨即將2人帶往衛福部桃園醫院檢查身體，並經由自然排解，扣得2179.8公克海洛因，2人應訊時，坦承運毒，供稱成功將可獲得6000美金報酬，桃園地檢署偵結後，依違反毒品危害防制條例等案件，將2人提起公訴。

桃院法官考量2人正值青壯年，卻貪圖不法利益，私運毒品進入台灣，漠視我國邊境管制，助長毒品跨國交易，幸毒品尚未流入市面即遭查獲，加上2人坦承犯罪，且「Oleq」交付的700歐元都已用於2人的旅費，審結2人犯共同犯運輸第一級毒品罪，分別判處有期徒刑15年10月、15年6月，並應於徒刑執行完畢或赦免後驅逐出境，全案可上訴。

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波蘭籍男子將高純度海洛因膠囊吞下肚後入台被查獲，前往醫院檢查並拍下X光照片。（圖由海巡署提供）

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