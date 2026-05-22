澎湖地檢署邀集警調戶政單位 查辦選舉幽靈人口

澎湖地檢署召開查察幽靈人口會議，邀請警調戶政主管與會。（澎湖地檢署提供）

澎湖由島群組成，因應年底澎湖5合1選舉特性，澎湖地檢署邀集警、調、戶政等團隊，召開「地方公職人員選舉防制虛設戶籍人口會議」，凝聚防制及查緝虛設戶籍人口策略，同時針對澎湖5鄉普發振興經濟禮金，傳出有民眾鑽設籍落日條款漏洞，成為「遊牧民族」，也將查察重複領取名單。

澎湖地檢署召開查察幽靈人口會議，由檢察長吳怡明主持，警調戶政主管與會，會中決議查緝團隊應加強布建及經營有效的地雷；司法警察機關應分階段按步就班，就競選熱區加強進行戶籍清查及分析，以防範虛設戶籍人口影響選舉公正性。

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吳怡明表示，今年地方公職人員將於11月28日舉行投票，澎湖地區5合1選舉屬於小選區，競選熱區勝負差距往往在數十票間，虛設戶籍人口參與投票，將導致投票結果產生不公平之情形，為此澎湖地檢署將防制及查緝虛設戶籍人口列為查察賄選重點工作之一，並加強查緝。

會中決議澎湖縣警察局團隊，分階段調取戶籍資料篩選可疑虛設戶籍人口，逐步辦理清查作業，進行選情分析及競選熱區判讀之積極作為；民政處督導5鄉1市戶政事務所盡速完成清查作業並提供相關戶政遷移資料供警察機關辦理清查作業，以利從中發掘虛設戶籍人口。對於企圖以虛偽遷移戶籍影響選舉結果之人，最重可處5年以下有期徒刑，澎湖地檢署決不寬貸。

澎湖離島眾多，地方選舉差距在十位數之間。（記者劉禹慶攝）

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