9旬翁老伴走了卻報警「和太太吵架」 警員心疼相助

李翁憶起與亡妻吵架情景，在不知如何排解下，找上警方希望排解。（警方提供）

屏東縣內埔分局萬巒派出所日前獲報一起讓人擔心的案件，原來，當地一名李姓9旬翁登門報案，指他「和太太吵架了！」請警察幫忙調解。但員警一看，發現是太太早已過世多年的李翁，趕緊帶他回家，也要他「別放在心上」，時空似有錯置的落寞身影，聞者無不鼻酸。

屏東縣政府警察局內埔分局萬巒所警員羅家坤，日前一早8點多備勤時，遇到1位年邁老阿公走進派出所報案，說他跟老婆吵架了，請警察幫忙調解。

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羅員一眼就認出，李姓老翁已年逾九旬，現獨居於萬巒鄉復興路段，但其配偶早已離世多年，顯然是阿公想念與亡妻生前拌嘴的生活日常，在思念如潮下，睹物思人沉浸於亡妻仍在世的情境，但對兩人吵架又不知如何排解，因此找上員警，希望能幫忙調解他的「家務事」。

羅員則是當場安慰阿公不要計較，別再將此事放在心上，由於李翁之前也曾迷路走失，經警方救援才送回家，警方擔心李翁騎車回家時又迷路，於是主動騎乘機車跟隨在阿公腳踏車後方，一路陪伴他安全回到家。返抵住處後，羅員耐心叮囑阿公要多休息，不要亂跑。

住在隔壁的李姓鄰長見員警再度陪李翁回家表示，李老先生雖獨居，但兩家相鄰，他平時也會協助照料阿公生活起居，對警方積極溫馨協助，表達高度肯定。

內埔警分局長江世宏則說，長者外出務必穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，並可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物上標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。

李翁的落寞背影令見者鼻酸。（警方提供）

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