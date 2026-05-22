為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    9旬翁老伴走了卻報警「和太太吵架」 警員心疼相助

    2026/05/22 10:30 記者陳彥廷／屏東報導
    李翁憶起與亡妻吵架情景，在不知如何排解下，找上警方希望排解。（警方提供）

    李翁憶起與亡妻吵架情景，在不知如何排解下，找上警方希望排解。（警方提供）

    屏東縣內埔分局萬巒派出所日前獲報一起讓人擔心的案件，原來，當地一名李姓9旬翁登門報案，指他「和太太吵架了！」請警察幫忙調解。但員警一看，發現是太太早已過世多年的李翁，趕緊帶他回家，也要他「別放在心上」，時空似有錯置的落寞身影，聞者無不鼻酸。

    屏東縣政府警察局內埔分局萬巒所警員羅家坤，日前一早8點多備勤時，遇到1位年邁老阿公走進派出所報案，說他跟老婆吵架了，請警察幫忙調解。

    羅員一眼就認出，李姓老翁已年逾九旬，現獨居於萬巒鄉復興路段，但其配偶早已離世多年，顯然是阿公想念與亡妻生前拌嘴的生活日常，在思念如潮下，睹物思人沉浸於亡妻仍在世的情境，但對兩人吵架又不知如何排解，因此找上員警，希望能幫忙調解他的「家務事」。

    羅員則是當場安慰阿公不要計較，別再將此事放在心上，由於李翁之前也曾迷路走失，經警方救援才送回家，警方擔心李翁騎車回家時又迷路，於是主動騎乘機車跟隨在阿公腳踏車後方，一路陪伴他安全回到家。返抵住處後，羅員耐心叮囑阿公要多休息，不要亂跑。

    住在隔壁的李姓鄰長見員警再度陪李翁回家表示，李老先生雖獨居，但兩家相鄰，他平時也會協助照料阿公生活起居，對警方積極溫馨協助，表達高度肯定。

    內埔警分局長江世宏則說，長者外出務必穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，並可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物上標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。

    李翁的落寞背影令見者鼻酸。（警方提供）

    李翁的落寞背影令見者鼻酸。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播