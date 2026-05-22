北市婦人心情差推整排機車洩憤 被警揪出送辦

52歲蔡姓女子18日晚間行經台北市大安區市民大道4段時，疑似因為一時情緒失控，沿途任意推倒停放在路旁的整排機車。（記者鄭景議翻攝）

52歲蔡姓女子18日晚間行經台北市大安區市民大道4段時，疑似因為一時情緒失控，沿途任意推倒停放在路旁的整排機車，造成多輛機車受損。大安分局警方接獲報案迅速展開調查，調閱周邊監視器畫面鎖定蔡女行蹤，於日前將蔡女帶回派出所釐清案情，全案警詢後依涉嫌刑法毀損罪嫌，函請台灣台北地方檢察署偵辦。

大安分局敦化南路派出所18日晚間21時許接獲110報案，指稱市民大道4段有婦人沿路推倒停放於路旁的機車，造成車輛受損。員警火速趕赴現場查處，但蔡女在警方抵達前已先行離去，現場遺留多輛倒地、車殼受損的機車。

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警方隨即封鎖現場採證，並擴大調閱案發地點周邊及路口監視器畫面。監視器影像清晰拍下蔡女沿著街頭行走時，見到路邊停放整齊的機車，便隨意伸手使勁推倒，隨後若無其事繼續前行。

警方隨後透過監視器進行追蹤比對，迅速查明蔡女身分，通知她到案說明。蔡女面對證物對犯行供認不諱，坦承當時是因為個人心情極度不佳，一時情緒失控才決定在深夜推倒機車藉此宣洩憤怒。受害車主們接獲通知陸續趕往派出所，並提出毀損告訴。

大安分局呼籲，民眾應妥善管理自身情緒與行為，遇事應循理性的正當管道抒發，切勿因一時衝動而損害他人財物，以免觸法。警方強調，對於任何危害社會秩序及民眾財產安全之違法行為，均將依法嚴正究辦，以維護社會安寧。

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