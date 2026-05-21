台男魂斷芭達雅今告別式！家屬質疑泰警只想趕快結案

張男今天舉行告別別式，場面哀戚。（記者許國楨攝）

台中市40歲張姓男子本月初赴泰國芭達雅旅遊時，疑遭10多人圍毆致死，消息震驚親友，張男今（21）日舉行告別式，場面哀戚，家屬悲痛送別這名原本準備返台過生日、陪媽媽過母親節的兒子與哥哥，胞弟更哽咽還原赴泰處理後事經過，質疑當地警方從頭到尾都想趕快結案，讓家屬難以接受。

胞弟表示，家人第一時間並非接獲官方通知，而是透過哥哥友人「一個傳一個」才得知噩耗，隨後趕緊向駐外單位求證，確認消息屬實後，便與母親、妻子一同飛往泰國處理後事，他坦言，當地警方給家屬的感受，就是想直接將案件定調為哥哥酒後鬧事，引發衝突後遭毆打身亡。

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不過家屬從哥哥友人口中得知，案發前其實另有隱情，胞弟指出，哥哥疑在事發酒吧內遺失包包，裡頭不僅有證件、手機，還有多國貨幣及財物，加總約7、8萬泰銖，哥哥發現財物遭竊後，曾向當地警方報案，希望協助處理，但警方並未重視。

他說，後來雖然包包被找回，但只剩「空殼」，重要財物、證件與手機全數不見，哥哥因此返回酒吧理論，沒想到卻發生衝突，最後客死異鄉，更令家屬難以接受的是，他們透過翻譯與警方溝通時，警方竟詢問：「這些人都知道錯了，你們希望賠多少？」讓家屬當場百感交集。

胞弟直言，家屬目前研議後續方向，包括是否尋求台灣警方國際科協助，以及委請當地律師刑事與民事追訴，希望替哥哥討回公道；據了解，張男原本預計5月15日生日前返台，還曾開心告知母親，要一起慶生兼過母親節，沒想到卻傳出死訊。

張男胞弟（右二）質疑當地警方從頭到尾都想趕快結案，讓家屬難以接受。（記者許國楨攝）

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