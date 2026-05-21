網傳家長拉幼童撞牆 警調天眼、大動作訪查真相曝光

網友貼文指控家長當街虐童。（記者徐聖倫翻攝自Threads）

Threads近日瘋傳一段貼文，指稱在新北市新莊區福壽街，疑似有家長涉嫌虐童、甚至拉扯幼童撞牆，引發網友高度關注與公憤。新莊警分局獲報後不敢大意，雖查詢110及家暴系統均無相關報案紀錄，轄區昌平派出所仍主動出擊，深入福壽街訪查鄰里並調閱監視器。經向周遭店家及住戶密集查證，證實當時確有孩童哭鬧，但並無網傳「拉童撞牆」等施暴情事，貼文的指控應為誤會。

​警方調查，網路流傳該段疑似虐童的訊息後，昌平所員警為求謹慎，立即派員前往事發地點周邊大規模訪查。現場店家向警方表示，當時確實有聽見小孩子在現場哭鬧不休，不過仔細觀察，家長並無任何動手毆打或拉扯虐待幼童的脫序行為。

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​為求精確，員警進一步擴大過濾周邊社區，訪視可能居住的當事人鄰居，住戶均反映未曾見過該家長有傷害幼童的紀錄。昨晚員警親自登門查訪時，當事人正好外出不在家，警方強調，待其返家後將會進一步登門關懷，並同步視狀況通知社政單位介入協助。

​新莊警分局呼籲，警方對於兒少安全極為重視，民眾若在日常生活中發現疑似家庭暴力、兒少虐待等危害安全情事，請立即撥打110或113保護專線，切勿僅在網路發文，讓警政與社政單位能在第一時間介入，共同守護幼童安全。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

網友貼出孩子赤腳站在騎樓的背影。（記者徐聖倫翻攝Threads）

網友拍下孩子坐在街邊大哭，一旁站立者為孩子的母親。（記者徐聖倫翻攝自Threads）

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