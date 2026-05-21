找傳播妹喝酒色心大起 男遭拒威脅「找人上妳」上訴遭駁

新北市洪姓男子透過微信軟體找傳播妹，與對方約在旅館玩遊戲、喝酒、聊天，卻色心大起、強制猥褻。示意圖。（資料照）

新北市一名洪姓男子2024年5月21日凌晨透過微信軟體找傳播妹，與對方約在旅館房間玩遊戲、喝酒、聊天；未料，洪男隨即色心大起，竟強行壓制她，並拉扯頭髮撞牆、撫摸胸部，並以下體磨蹭其臀部，甚至威脅「妳還敢反抗，信不信我找人來上妳？」一審新北地院依強制猥褻罪判8月徒刑。案經上訴，高等法院今駁回上訴。

判決指出，洪男於2024年5月21日凌晨透過微信聯繫暱稱「台北-紈褲公子男女傳播」的傳播業者，要求安排女子到新北市某會館房間喝酒聊天。業者安排傳播妹前往後，雙方在房內喝酒、聊天及玩遊戲。

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洪男卻於當日上午6時至10時7分間，在房內不顧傳播妹反抗，從背後徒手將她壓制在牆面，將雙手反扭、拉扯頭髮撞牆，並掐住頸部，再以雙腿壓制其雙腿，導致傳播妹難以掙脫。洪男親吻傳播妹頸部、耳朵，並撫摸胸部、以下體磨蹭臀部，涉嫌強制猥褻。期間傳播妹激烈反抗，洪男還出言恐嚇：「你還敢反抗，信不信我找人來上你？」最終強制猥褻得逞。

傳播妹事後趁洪男睡著時逃走，回報公司同事及求救，並前往驗傷，身上有頸肩、背臀及四肢多處瘀青；傳播妹報警後，由新北市警局中和分局報請偵辦，經新北地方檢察署檢察官偵查後提起公訴。

一審新北地院審理時，洪男辯稱是傳播妹偷走她的金項鍊，兩人起爭執才會有衝突及拉扯、女方才會有傷，但新北地院認為，洪男所稱與相關證據不符，不予採信。

新北地院認為，傳播妹事後透過微信向公司求救，表示「我現在身上有傷」、「我已經哭過好幾次」，並傳送語帶哽咽的語音訊息；證人也稱，抵達現場時看到傳播妹情緒崩潰、不斷哭泣，並提到遭被告撫摸胸部、藏手機等情形；另名同事也證稱，傳播妹當時哭著求救，事後勸她驗傷報案，因而認定若非親身經歷，難以憑空捏造如此具體情節。

新北地院審酌，驗傷結果及DNA鑑定，認定傳播妹耳朵、頸部、前胸均留有被告DNA，且身上有肩頸、臀部及四肢瘀傷，判定洪男以強暴、恐嚇方式壓制傳播妹性自主權，已構成刑法第224條強制猥褻罪，且犯後始終否認犯行，判8月有期徒刑。

案經上訴，二審高院今宣判駁回上訴。

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