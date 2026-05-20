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    北科大研究生離世！遺言控遭刁難 親哥沉痛邀教授送最後一程

    2026/05/20 13:36 即時新聞／綜合報導
    台北科技大學驚傳研究生輕生。（資料照）

    台北科技大學驚傳研究生輕生。（資料照）

    台北科技大學驚傳研究生輕生，其友人今日凌晨在Threads上轉發研究生生前留下的文字。研究生控訴，長期處在實驗室高壓環境，還要接受指導教授朝令夕改的指令，努力撐過來只求畢業，但最後還是「被踢掉」。友人發文公布文字後，有超過100萬次瀏覽，研究生親兄也在Threads上轉發該文，並邀請指導教授：「若時間方便，誠摯邀請你來送他最後一程。」

    該名研究生的友人，今日凌晨在Threads上沉痛公開摯友生前留下的文字，只見研究生按照時間線列出一系列事件，指控論文遭教授刁難，指令朝令夕改，他為了達成要求疲於奔命，還因壓力過大而去心理諮商，最後仍逃不過「被踢掉」命運，導致精神崩潰。

    最後他表示，很愛自己的女友、家人、死黨以及朋友，他喊話女友：「一定要好好陪著家人，相信可以讓妳度過這段時間，妳陪伴我的時光我一直都很珍惜」；也和父母告白：「爸媽愛你們，撫養我，好想賺錢報答。」最後留下一句「老師真的是前後不一，不要太相信他」，接著就是「登出ing」。

    發文友人表示，過去曾和研究生去新店溪釣過幾次魚，他稱讚對方「超會釣」，並透露過程中，對方都會和她暢談畢業後的人生規劃，想孝順父母、對女友好一點；聊到實驗室時，則表示「有點硬」，但還是樂觀地說「撐過去就行」。他難過表示：「12樓非常高啊！樓下的車輛變得像螞蟻一樣，光是看著就讓人發抖，到底要受到多大的壓力才能心一狠這麼做。」不過，友人也在留言區強調，這是他和研究生視角看到的狀況，希望大家留言理性，等待第三方說明。

    研究生親兄長也在Threads上轉發該文，並喊話教授：「若時間方便，誠摯邀請你來送他最後一程。」

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